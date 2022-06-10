神準心測！憑直覺選1張圖　秒知夏天「犯小人」指數多高

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B、沙灘的孤獨背影
C、血色陷阱中的女子
D、眺望秋樹的男子
-選好看答案-
答案A、藍眼鬼魅
犯小人指數：33%
選到這張神秘圖，代表你這個夏天的犯小人指數偏低，算是可以稍微鬆一口氣了。近期雖然不會有小人來主動招惹你，但小人卻會在背後惡意阻撓想幫助你、想與你交好的人，甚至在背後說你壞話，讓你倍感孤立無援。這種小人可怕之處在於，對方都在暗處興風作浪，讓你找不出到底誰才是真正的小人。
答案B、沙灘的孤獨背影
犯小人指數：120%
選到這張神秘圖，要提醒你近期必須注意小人問題了。這個夏天你身邊會出現惡意破壞你的程咬金小人，愛情上有伴者要小心第三者介入、單身者則是遇到你有好感的對像被人截胡的窘境；另外工作、財運、生活上，只要是你進行中的計劃，都非常容易被破壞，讓你的心血功虧一簣，只想讓小人從此不再存於這個世界上。
答案C、血色陷阱中的女子
犯小人指數：1%
恭喜你！這個夏天你的犯小人指數最低，生活、工作、愛情上幾乎不會碰到小人阻礙，就算遇到小人，也能在貴人幫助下順利化解，小人蹦躂不了多久，就自動被消除，簡直大快人心。也提醒你，別忘了多做善事，替自己累積福報，幫助身邊的人，如此才能讓你的好運繼續延續下去喔。
答案D、眺望秋樹的男子
犯小人指數：89%
選到這張神秘圖，代表這個夏天你的犯小人指數88%。你的小人主要來自身邊的長輩、前輩等，對方仗著自己的資歷、年紀、經驗比你高，就開始對你頤指氣使，故意給你使絆子，讓你心裡很想反抗，但又礙於對方的身份，只能苦往肚子裡吞。提醒你若現在就明顯感受到犯小人，可以把握初一新月丶十五滿月的許願日，許下願望幫助自己堅定信心丶小人退散。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。