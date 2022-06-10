Buffet控快看！吃十二廚送住宿1晚 喜來登限時8天搶客
暑假快到了，還想不到去哪裡玩嗎？最近飯店業者為了拼業績真的殺紅眼，台北喜來登今（10）日起到下週五（6/17）推出「暑假吃一波」快閃促銷，祭出Buffet之王一泊二食優惠，每晚4888元起可以大啖號稱「Buffet之王」十二廚雙人自助晚餐(原價3,278元)以及自助早餐(原價1,540元)，換算下來等於免費住五星飯店1晚，吃飽睡好微度假，愛吃Buffet的朋友可別錯過了！
台北喜來登飯店表示，十二廚晚餐除了既有餐檯美食外，6月份「搖身一變為單點餐廳」，可享用單點餐廳般的專人美食服務，除了有集結龍蝦、黃金蟹、雪蟹腳的奢華海鮮總匯1份外，鮮嫩多汁的必吃美食「爐烤美國肋眼牛排」、炭烤迷迭香羊排、美式碳烤豬肋排等豪華肉食外，海鮮則有乾燒大蝦、日式天婦羅、澎湖鮮魷粉絲煲等，還有香濃蛤蠣巧達濃湯麵包盅、請客樓的花膠一品雞、招牌喜來登牛肉麵等佳餚通通吃到飽，享用美食不必起身自取，輕鬆點餐由專人服務送至桌邊。吃飽之後還可免費暢看房內電影與使用館內多項設施，吃好吃滿還有玩有住，專案使用時間可以到7月底，暑假第一波出遊必搶！
另外，台北晶華酒店搶攻暑假親子旅遊商機，推出「晶華親子郵輪．城市安心露營假期」住房優惠專案，直接讓一家人入住17坪大、擁有私人露台的家庭房型，想露營不用去野外直接在房間裡搭帳篷，退房還可以把這頂全新的帳篷帶回家，噱頭十足！這項住房優專案2人就能成行，加碼贈送2位12歲以下孩童免費入住，每房每晚含柏麗廳自助式早餐只要5980元起，訂房加購高鐵還可享7折起獨家優惠。