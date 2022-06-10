公司「打電話約面試」超煩？人資揭無奈真相：應該要體諒
面試是能否獲得工作機會的重點流程，因此對於許多求職者來說，先讓自己「獲得面試機會」格外重要，希望藉由履歷、作品等博取公司親睞，不過一名女網友卻，自己平時較為忙碌，因此在履歷上已經註記「手機無法接聽，請用Email聯絡」但還是有許多公司不斷打電話來約面試，令她相當煩躁，對此也有做人資的網友出面喊冤，點出背後用意。
原PO在Dcard發文提及，自己已經在求職網站註記「手機無法接聽請用Emaill聯絡」 ，結果還是一堆公司狂打手機，真的不太懂為什麼，「而且之前每次接起來對方就說您好我是XX公司這邊有一個XX職缺，想邀請您來面試，因為太突然有時候又聽不清楚對方到底在講什麼，連公司名怎麼寫都不知道」。
她進一步指出，很多邀約都是不知道工作內容、薪水、福利等等，就突然問說「要不要來面試？要約時間」，原PO直言「正常人都不可能在什麼資訊都不知道的情況下答應面試吧，所以還是會請對方寄詳細內容看完再考慮，那這樣為什麼不一開始就寄信就好啊？」
貼文一出，引起不少網友共鳴，紛紛留言「對啊～為什麼不回訊息就好，當下在做事，打電話真的很尬欸 」、「我也遇過突然打電話約面試，卻不發人力銀行站內邀約，這種公司我覺得滿扣分的」、「我昨天在另個面試中途的時候，也突然打來通知，尷尬死了」、「直接打電話真的很尷尬，有些還查不到是哪家公司的電話號碼」。
不過，針對此議題，一些人資也出面解釋「有些求職者可能真的很少去收信，我們不會知道現在是哪種情況，所以打電話過去確認是必要的」、「通常打過去幾次都沒回或沒接就會再找下個人選，可以試著互相理解，就會發現各行各業都有他們的難處」、「80%的求職者都不願意回訊息，我們根本不知道求職者在想什麼」、「一開始都是發『面試意願信』，不是『面試邀約信』，有意願面試才會討論面試時間，但多數人連回意願都不要！ 我們根本不知道求職者在想什麼好嗎？」（編輯：張志浩）