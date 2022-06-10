COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

好市多「專業跌倒鞋」爆紅！婆媽一穿狂摔+1　真面目是它

▲近日網友分享去好市多買拖鞋的時候，認為一款拖鞋好軟又好穿，結果意外掀起討論。（圖/PhotoAC）
▲近日網友分享去好市多買拖鞋的時候，認為一款拖鞋好軟又好穿，結果意外掀起討論。（圖/PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 16:06:48

好市多因時常推出新品且俗又大碗的特性，成為不少人補足日常生活用品必逛的賣場之一，然而販售種類相當多的好市多，難免有一些物品受到稱讚，也有些物品被網友則反應兩極。近日，就有民眾分享好市多一款拖鞋，結果因為穿了之後覺得還不錯，不過貼文卻釣出不少苦主直言「已經拿去退貨了，狂摔倒+1」，甚至有內行網友透露，這種拖鞋就是去年很夯的「踩屎感拖鞋」，很軟很輕但是走路要非常有技巧，掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「梅雨季你真的是夠囉！我喜歡穿拖鞋騎車，到公司再穿襪子穿鞋子，那天突然看到好市多兩百多元的拖鞋，就買下去，當然也正好下了一週的雨，其實我覺得很好穿欸，很想買一雙給媽媽，又輕又軟又涼的！很可以喔！

▲網友分享好市多一款厚底拖鞋，直呼又輕又軟又舒適，結果沒想到引來不少過來人兩極反應。（圖／好市多商品經驗老實說）
▲網友分享好市多一款厚底拖鞋，直呼又輕又軟又舒適，結果沒想到引來不少過來人兩極反應。（圖／好市多商品經驗老實說）
貼文一出，不少網友紛紛回應「先不說他真的很好穿，但是我真的狂摔倒＝＝」、「夭壽喔，這雙千萬不要買給媽媽穿喔，小心她跌倒」、「厚底容易絆腳，特別是老人家！不要亂買」、「老人家不適合，阿嬤上次摔倒牙齒斷掉」、「不要買這種厚底的！我買來當室內拖穿，在家拐腳拐了起碼3次」、「厚底很容易絆倒，有次差點在樓梯摔死」、「差點穿這雙摔死＝＝真的很柔軟但是真的不好走路」、「真不適合老人家穿，容易絆倒，千萬不要開玩笑啊！」、「這雙你沒跟到喔？專業跌倒拖鞋欸夭壽，我穿這雙跌了至少五次了」。

而也有不少網友分享經驗提到「優點是真的很好穿，但是因為是厚底，所以你走路的時候一定要記得把腳抬高，不然很容易扭到腳不然就是跌倒」、「這當室內拖鞋好穿，軟軟的，家裡木地板拖完地走路會ㄍㄨㄞ ㄍㄨㄞ作響不會滑，但磁磚的就不好說了」、「適合木地板的家裡喔，還有走路腳要抬高，磁磚的話就不建議囉，沾水的話會比較滑，長輩不適合穿這款」、「超級好穿又軟又舒適，但是呢！走路請抬高腳！

也有人發現這款拖鞋的特性，就是跟去年從大陸發跡的「踩屎感拖鞋」相似，都是屬於厚底，主打柔軟舒適為主，雖然非常好穿，但因為厚底緣故，導致走路時應該要將腳底抬起，否則就容易絆腳、扭到腳甚至跌倒，像是長輩們走路經常腳抬不高，就有可能會發生危險，民眾還是要多多考量自己的取向，選擇對自己最舒適又安全的拖鞋，不過也因為這一貼文，讓好市多的厚底拖鞋討論度爆高，意外掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）

會員不忍了！抖出好市多10年改變　開演「與剪刀的距離」

好市多暗藏「必賺秘訣」！前員工爆料：讓你多花好幾千元

好市多買金飾？會員推爆「1物」　挖出神價差：3年賺50萬

UNIQLO「正確買法」被抖出！眾買錯12年虧爆：發誓不再錯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀