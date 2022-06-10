好市多「專業跌倒鞋」爆紅！婆媽一穿狂摔+1　真面目是它

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貼文一出，不少網友紛紛回應「先不說他真的很好穿，但是我真的狂摔倒＝＝」、「夭壽喔，這雙千萬不要買給媽媽穿喔，小心她跌倒」、「厚底容易絆腳，特別是老人家！不要亂買」、「老人家不適合，阿嬤上次摔倒牙齒斷掉」、「不要買這種厚底的！我買來當室內拖穿，在家拐腳拐了起碼3次」、「厚底很容易絆倒，有次差點在樓梯摔死」、「差點穿這雙摔死＝＝真的很柔軟但是真的不好走路」、「真不適合老人家穿，容易絆倒，千萬不要開玩笑啊！」、「這雙你沒跟到喔？專業跌倒拖鞋欸夭壽，我穿這雙跌了至少五次了」。
而也有不少網友分享經驗提到「優點是真的很好穿，但是因為是厚底，所以你走路的時候一定要記得把腳抬高，不然很容易扭到腳不然就是跌倒」、「這當室內拖鞋好穿，軟軟的，家裡木地板拖完地走路會ㄍㄨㄞ ㄍㄨㄞ作響不會滑，但磁磚的就不好說了」、「適合木地板的家裡喔，還有走路腳要抬高，磁磚的話就不建議囉，沾水的話會比較滑，長輩不適合穿這款」、「超級好穿又軟又舒適，但是呢！走路請抬高腳！」
也有人發現這款拖鞋的特性，就是跟去年從大陸發跡的「踩屎感拖鞋」相似，都是屬於厚底，主打柔軟舒適為主，雖然非常好穿，但因為厚底緣故，導致走路時應該要將腳底抬起，否則就容易絆腳、扭到腳甚至跌倒，像是長輩們走路經常腳抬不高，就有可能會發生危險，民眾還是要多多考量自己的取向，選擇對自己最舒適又安全的拖鞋，不過也因為這一貼文，讓好市多的厚底拖鞋討論度爆高，意外掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）