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煮水餃不需要鍋子？神人「用它」被讚太聰明　婆媽全認輸

▲水餃因料理方式容易上手，成為不少老饕的最愛之一，除了最常見的下鍋加水之外，不少人也會使用電鍋加熱的方式蒸煮。（示意圖／取自pixabay）
▲水餃因料理方式容易上手，成為不少老饕的最愛之一，除了最常見的下鍋加水之外，不少人也會使用電鍋加熱的方式蒸煮。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 17:35:392022-06-10 17:42:31

水餃因料理方式容易上手，成為不少老饕的最愛之一，除了最常見的下鍋加水之外，不少人也會使用電鍋加熱的方式蒸煮，不過就有網友發揮創意，拿出一個幾乎所有家庭都有的「廚具」來煮水餃，特殊手法曝光後抓住眾人眼球，意外掀起熱議。

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一名網友近日在影音平台Tik Tok分享自己煮水餃的方式，只見他將家中常見的「快煮壺」加入水後丟入水餃，並直接放上快煮壺底座開始加熱，反覆加水的動作幾次後，便完成水餃的川燙，且此手法的重點，是倒水時只需要蓋上蓋子，煮過水餃的水就能直接從前方壺口流出，他也自嘲自己是「生活非常不智慧王」。

▲（圖／翻攝自Tik Tok@rshuen_01）
▲將家中常見的「快煮壺」加入水後丟入水餃，並直接放上快煮壺底座開始加熱，反覆加水的動作幾次後，便完成水餃的川燙。（圖／翻攝自Tik [email protected]_01）
事實上，類似手法日前在臉書社團「廚藝公社」也有網友分享，原PO是將水倒入較大的水壺後，直接用瓦斯爐加熱再放入水餃，主要原因是自己「沒有買濾水篩」，更逗趣表示「絕對乾濕分離」，大讚倒水時相當方便。

貼文一出掀起眾多網友熱議，「太聰明了吧！這個很可以」、「大開眼界...被這招嚇到」「這我真的認輸，你是生活智慧王」、「以前念書時用過」、「不錯耶！之前怎麼沒想到能這樣 」、「高招，賜我一拜」、「可以買一個專門煮水餃的時候用，好聰明」、「根本懶人福音」。

▲（圖／翻攝自廚藝公社）
▲過去也曾有網友讚臉書社團分享類似手法，且是用更大的水壺。（圖／翻攝自廚藝公社）
不過，針對此方式，也有網友質疑「水餃不會卡在洞口嗎」、「壺頸感覺不好洗」、「好用方便但是很難洗」，對此原PO則表示，「水壺壺身，跟壺口中間有濾茶葉的篩網」所以基本不會卡住，清潔部分也有人表示，用平常的鍋子也是差不多的清潔方式，若擔心壺頸不好洗，用筷子或湯匙撈出水餃即可。（編輯：張志浩）

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