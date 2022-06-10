不想輸同事！小龍女隊長也脫了 露出「極限尺度」辣暈眾
味全龍啦啦隊《Dragon Beauties》繼小龍女賴可的震撼、以及噴裝炸出邪惡角度的星岑後，隊長琪琪也跟上這波流量密碼，在IG上分享一系列的美胸內衣照片，讓許多球迷大飽眼福，紛紛流淚「謝謝廠商，懂得找人」。
琪琪10日在個人IG上PO出一系列的養眼照，只見水藍色的胸罩特別突出，再搭配天生就有一副性感勾人臉蛋的琪琪，誘人指數大大飆升，讓人完全忘記這是琪琪和廠商合作的內衣業配文。
球迷、粉絲紛紛興奮嗨喊，「偶琪太辣了啦」、「哎唷~覺得hen不錯」、「有點太性感了」、「突破尺度極限了」、「琪琪身材好辣」、「懂得找琪琪業配，真的有眼光」、「太強了吧，我說內衣」、「謝謝廠商」。
據了解，目前擔任《Dragon Beauties》隊長的琪琪，啦啦隊資歷豐富，歷經義大犀牛犀睛女孩、統一7-ELEVEn獅Uni Girls和P.League+新竹攻城獅慕獅女孩，無論再熱再累，球場上都可以明顯聽到琪琪的應援聲，就連轉播都能聽見，不僅身材亮眼突出，活力的聲音更是她吸引球迷的主要特色。
另外，因社群媒體的普及化，近年來的IG、臉書上都會出現明顯的「業配文」，通常都是化妝品、內衣、衣服等的廠商為大眾，看準流量密碼進而找正妹合作，在啦啦隊身上更是好用，百試不靈。（編輯：詹鎰睿）