COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不想輸同事！小龍女隊長也脫了　露出「極限尺度」辣暈眾

▲味全龍啦啦隊《Dragon Beauties》的隊長琪琪，也掌握流量密碼，PO出性感又養眼的照片。（圖／琪琪IG）
▲味全龍啦啦隊《Dragon Beauties》的隊長琪琪，也掌握流量密碼，PO出性感又養眼的照片。（圖／琪琪IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 17:49:17

味全龍啦啦隊《Dragon Beauties》繼小龍女賴可的震撼、以及噴裝炸出邪惡角度的星岑後，隊長琪琪也跟上這波流量密碼，在IG上分享一系列的美胸內衣照片，讓許多球迷大飽眼福，紛紛流淚「謝謝廠商，懂得找人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
琪琪10日在個人IG上PO出一系列的養眼照，只見水藍色的胸罩特別突出，再搭配天生就有一副性感勾人臉蛋的琪琪，誘人指數大大飆升，讓人完全忘記這是琪琪和廠商合作的內衣業配文。

▲小龍女隊長琪琪。（圖／琪琪IG）
▲小龍女隊長身材線條近乎完美，還能隱約看到腹肌，讓網友們大飽眼福。（圖／琪琪IG）
球迷、粉絲紛紛興奮嗨喊，「偶琪太辣了啦」、「哎唷~覺得hen不錯」、「有點太性感了」、「突破尺度極限了」、「琪琪身材好辣」、「懂得找琪琪業配，真的有眼光」、「太強了吧，我說內衣」、「謝謝廠商」。

據了解，目前擔任《Dragon Beauties》隊長的琪琪，啦啦隊資歷豐富，歷經義大犀牛犀睛女孩、統一7-ELEVEn獅Uni Girls和P.League+新竹攻城獅慕獅女孩，無論再熱再累，球場上都可以明顯聽到琪琪的應援聲，就連轉播都能聽見，不僅身材亮眼突出，活力的聲音更是她吸引球迷的主要特色。

▲小龍女隊長琪琪。（圖／琪琪IG）
▲小龍女的隊長琪琪，以宏亮的應援聲受到球迷關注，人氣不斷上升。（圖／琪琪IG）
另外，因社群媒體的普及化，近年來的IG、臉書上都會出現明顯的「業配文」，通常都是化妝品、內衣、衣服等的廠商為大眾，看準流量密碼進而找正妹合作，在啦啦隊身上更是好用，百試不靈。（編輯：詹鎰睿）

▲小龍女隊長琪琪。（圖／琪琪IG）
▲其實琪琪的身材非常好，性感誘人屬性點滿，偶爾也可以在IG上看到養眼福利照。（圖／琪琪IG）

小龍女正妹驚天一跳！「流量密碼」蹦出　網嗨：還不進場

小龍女粉紅戰袍發威！最仙正妹熱舞洩「驚喜」　全場暈爆

T1啦啦隊豁出去了！「驚天一抬」秒吸23萬人朝聖：太讚了

小龍女狂跳93秒「撐爆球衣」！網緊盯全程暈船：中職最震

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀