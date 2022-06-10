失戀在公司痛哭！主管霸氣「帶同事集體翹班」：一起療傷
人生中會經歷數段緣分，失戀的經驗令人痛苦不堪，但多數人都只能咬牙撐過，繃緊神經繼續上班，可這位傷心的民眾卻遇到截然不同的境遇，這位主管見她失戀情傷，竟是霸氣地帶她和其他同事一起翹班，相約KTV為其療癒情傷。
原PO於Dcard上發文，表示自己與公司同事感情良好，當知道她遭遇情傷，都會耐心聽她訴苦、聽她哭。這天還有一個小時下班，她呆愣在櫃檯放空，氣氛、表情相當背傷，主管看到以後立刻對她說：「收一收了！布簾掛一掛了！交接表寫一寫了！」原PO傻住說還有一小時才下班，主管則霸氣表示：「蛤？去唱歌啊！」
原PO急忙阻止，認為這樣是否不太妥當，但主管說：「為什麼不可以？我會跟老闆說你身體不舒服」，「心不舒服！也是不舒服！走不要怕！不然他幹嘛讓我當主管？有種他把我辭職砍頭，我沒在怕！」接著就帶當天所有上班的同事集體翹班，一同在KTV幫原PO療癒情傷，令她相當感動。
網友們紛紛留言：「好暖哦」、「遇到好上司真的可遇不可求！！」、「我去年分手，實習的公司，正職問我還好嗎？有沒有身體不舒服，沒有的話，還是要完成進度哦。哭啊～」、「主管可能對你有意思吧」，一部分人則表示「說實話，滿瞎的」。（編輯：李惠婷）