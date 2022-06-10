COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

失戀在公司痛哭！主管霸氣「帶同事集體翹班」：一起療傷

▲女子失戀在公司痛哭，主管霸氣帶今天上班的所有同事翹班，一起幫忙療情傷。（示意圖／unsplash）
▲女子失戀在公司痛哭，主管霸氣帶今天上班的所有同事翹班，一起幫忙療情傷。（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 18:12:122022-06-10 18:26:24

人生中會經歷數段緣分，失戀的經驗令人痛苦不堪，但多數人都只能咬牙撐過，繃緊神經繼續上班，可這位傷心的民眾卻遇到截然不同的境遇，這位主管見她失戀情傷，竟是霸氣地帶她和其他同事一起翹班，相約KTV為其療癒情傷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於Dcard上發文，表示自己與公司同事感情良好，當知道她遭遇情傷，都會耐心聽她訴苦、聽她哭。這天還有一個小時下班，她呆愣在櫃檯放空，氣氛、表情相當背傷，主管看到以後立刻對她說：「收一收了！布簾掛一掛了！交接表寫一寫了！」原PO傻住說還有一小時才下班，主管則霸氣表示：「蛤？去唱歌啊！」

▲一名網友日前遭到公司開除，主管列出的項目讓不少網友感到傻眼。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲主管見原PO沉浸在悲傷中，霸氣帶全同事翹班去唱歌。（示意圖／pixabay）
原PO急忙阻止，認為這樣是否不太妥當，但主管說：「為什麼不可以？我會跟老闆說你身體不舒服」，「心不舒服！也是不舒服！走不要怕！不然他幹嘛讓我當主管？有種他把我辭職砍頭，我沒在怕！」接著就帶當天所有上班的同事集體翹班，一同在KTV幫原PO療癒情傷，令她相當感動。

網友們紛紛留言：「好暖哦」、「遇到好上司真的可遇不可求！！」、「我去年分手，實習的公司，正職問我還好嗎？有沒有身體不舒服，沒有的話，還是要完成進度哦。哭啊～」、「主管可能對你有意思吧」，一部分人則表示「說實話，滿瞎的」。（編輯：李惠婷）

主管副業做YT「收入拚過正職」！超狂經歷曝　網：超羨慕

員工「1缺陷」主管超困擾！受害者全認了：公司其實很愛

面試履歷「地雷寫法」曝！主管看完全抓狂：別想錄取了

面試遭求脫罩！主管見「真面目」吐1句　妹子聽完崩潰了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀