自己煮飯花時間？他轟：根本沒省錢 內行「3關鍵」秒解
近期物價不斷飆漲，大大小小的餐飲業商品價格也跟著水漲船高，許多人一天天的餐費累積起來可能都是很大的負擔，因而開始選擇在家「自煮」，認為這樣「比較省」，不過就有網友打臉直言，若以基本工資來看，在家自己煮未必比較省，更列出各項關鍵點分析。
原PO在PTT上發文表示，「自己煮飯，你下班要先去買菜，不管買得多便宜，來回挑選和結帳也要1小時，然後到家煮3菜1湯，假設你天生神力，切菜、炒菜都比別人快，但全部弄完也要1小時以上」，因此基於目前基本時薪是168元，「等於你花在煮飯的時間成本就是336起跳，別人買自助餐花不到100元早就贏你了，重點是你還沒算你買菜的錢」。
原PO的想法曝光後，有網友也用人數區分，列出3點再更詳細分析，強調符合條件才更省，首先是「4人以上天天煮晚餐、中餐，只要速度快就便宜，早上退冰完，晚上1小時內可以弄4菜1湯，4人大約300以內食材加上煮飯時間也划算，且魚肉蔬菜蛋都有」，第二是「小於3人想划算，就要一口氣煮6~8樣菜，然後煮3天以上份量，要吃就微波加熱，不同配菜分3天吃才不膩」。
最後則是「小於3人」，就煮「咖哩、控肉、燴飯，配煎蛋或其他醃漬小菜」等較簡單的料理才可能比較省，但他也強調，真正情況是「一天一家也省沒200元，晚上多喝兩杯，吃個宵夜就超過了，最主要是小孩吃的安心以及自己喜歡煮來吃而已」，且自己煮會省錢，還是建立在懂買菜、會切菜和會煮菜的前提上。
貼文一出，網友紛紛留言「確實，分析到位」、「自煮最大優點還是蔬菜可以吃很多，但炒菜其實挺快的」、「有在記帳，自己煮真的會省錢，只是真的要會挑選食材」、「自主還是適合多人，懂買菜很重要」、「自己煮是健康安全因素，不是因為省」、「自己煮可能比較省，但加上備料煮飯時間，成本我覺得沒有真的比較省」。（編輯：張志浩）