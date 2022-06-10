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陳曉吻爆劉亦菲飆4億觀看　「1舉動」證實最愛老婆陳妍希

▲陳曉拍《夢華錄》親密戲最多，與劉亦菲花式接吻。（圖／WeTV）
▲陳曉拍《夢華錄》親密戲最多，與劉亦菲花式接吻。（圖／WeTV）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-10 22:01:00

劉亦菲繼《神鵰俠侶》後隔了16年，演出電視劇《夢華錄》，和新版「楊過」陳曉組CP，這是陳曉拍過最多吻戲的電視劇，1周內已有3場吻戲預告釋出，微博關於「劉亦菲陳曉吻戲」的話題，閱讀次數高達4.8億次，陳曉吻遍兩代「小龍女」，最愛還是老婆陳妍希，在陳妍希39歲生日當天發文放閃，餵飽粉絲狗糧。

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▲劉亦菲（左）、陳曉火辣吻戲掀起熱烈討論。（圖／翻攝We TV）
▲劉亦菲（左）、陳曉吻出喘息聲。（圖／翻攝We TV）
劉亦菲、陳曉因為顏值演技雙雙在線，在《夢華錄》裡被譽為神仙CP，兩人親密戲也突破古裝尺度，一場陳曉抱起劉亦菲激吻的對手戲，陳曉把臉埋進劉亦菲脖子熱吻，劉亦菲動情仰頭，扶窗飄出嬌喘聲，最後鏡頭落在池塘裡有2條小魚悠游，含蓄表達兩人之間的情慾流動。

▲陳曉（右）在《夢華錄》裡偷襲劉亦菲。（圖／翻攝WeTV）
▲陳曉（右）在《夢華錄》裡偷襲劉亦菲。（圖／翻攝WeTV）
▲陳曉（左）、劉亦菲吻戲總瀏覽量破4億。（圖／翻攝WeTV）
▲陳曉（左）、劉亦菲吻戲總瀏覽量破4億。（圖／翻攝WeTV）
隨著兩人互揭情意，一場又一場的吻戲預告頻繁釋出，除了「魚水之歡吻」看得觀眾臉紅心跳，陳曉偷襲劉亦菲的「蠟燭吻」，以及陳曉以石榴花代聘禮求婚的「脖子吻」，撒糖撒好撒滿，甜度過量的親密戲，在微博瀏覽量高達4.8億次。

▲陳曉戲外更浪漫，放閃老婆陳妍希。（圖／翻攝陳曉微博）
▲陳曉戲外撒狗糧，放閃老婆陳妍希。（圖／翻攝陳曉微博）
陳曉因為已是人夫，戲外和劉亦菲宣傳相敬如賓，在老婆陳妍希5月31日生日當天，陳曉以行動破除婚變聲浪，發文示愛：「老婆生日快樂，願健康平安，新的一歲，一切順利，順心喝起來。」陳妍希也回：「老公麼麼噠，新的一年，我們都順順利利。」


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