COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

工程師相親「設局」給驚喜！女方見面一秒冷感：誠實優先

▲許多現代人忙於工作，少了許多機會認識異性，隨著年齡逐漸增長，長輩們也會著急地安排相親。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲許多現代人忙於工作，少了許多機會認識異性，隨著年齡逐漸增長，長輩們也會著急地安排相親。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 23:16:58

許多現代人忙於工作，少了許多機會認識異性，隨著年齡逐漸增長，長輩們也會著急地安排相親。不過就有位工程師，在相親前「設局」想給驚喜，卻讓女方見面後一秒冷感，詳細經過也引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位女網友在論壇Dcard上發文抱怨「本人27歲，開始接受父母安排的相親，因為工作上就常與人溝通，所以對相親這件事並不排斥，即使不來電我也當作認識一個不同領域的人」。

而近期爸爸向原PO介紹一位大學學長的工程師兒子，對方給的資料則是「3X歲、170/75、職業：工程師」等資訊，讓原PO相當困惑「年紀幹嘛隱藏？就直接講啊，都要出來相親了，有什麼好瞞的」，爸爸則幫忙緩頰「他可能想說見面再講吧」。

▲現代人忙於工作，少有機會認識異性，因此也讓上網徵婚、相親特別盛行。但外貌問題也成為部分人的困擾。（示意圖／翻攝PAKUTASO）
▲工程師男謊報年齡想當驚喜，卻讓女方相當反感。（示意圖／翻攝PAKUTASO）
到了相親當年，原PO依照約定時間到了店裡，看到有兩個男性一人坐著，其中一位有點年紀、穿著西裝，另一個穿著襯衫目測約30歲，原PO也不疑有他走向襯衫男詢問「不好意思請問是X先生嗎？」，沒想到對方立刻表明「不是耶，我是自己來吃飯的，可能認錯了」，此時另一位西裝男則開始招手。

雙方坐下寒暄幾句後，原PO也立刻提問「請問你年紀是？因為你跟我父母是說3X歲」，工程師男則笑著回應「呵呵，我今年剛好40，想說我看起來沒有40，給你一點驚喜呵呵」，後續工程師男希望雙方能有近一步發展，原PO則為婉拒絕「抱歉我個人覺得年齡差太多了，祝福你找到年齡相近的好對象」。

沒想到事後工程師男，竟還向長輩抱怨女方態度冷淡，讓原PO相當氣憤「如果一開始他講自己40歲，我可能就不會答應見面，但也不代表可以用謊報的方式啊？退一萬步即使他真的看起來比實際年齡年輕，那也是見面之後由對方評斷的吧！憑什麼自己更改實際年齡呀，任何交友，誠實面對！」

不少網友看完詳細過程也紛紛搖頭「這位工程師可以當上直男案例了」、「不老實，直接走人，不是驚喜是驚魂驚嚇好嗎？」「一整個就是自我感覺良好到極點」、「憑實力單身的高手」。（編輯：潘毅）

遠距離遭女友劈腿！工程師靠「1線索」揪小王　結局爽翻

30歲工程師擁千萬房！「1原因」突衝打工　網全喊Respect

公司待遇好卻沒人面試！老闆揪「真相」氣瘋：難怪敢擺爛

套房租給年輕設計師！房東見「極端變化」愣住：如何自保

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀