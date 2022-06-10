工程師相親「設局」給驚喜！女方見面一秒冷感：誠實優先

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而近期爸爸向原PO介紹一位大學學長的工程師兒子，對方給的資料則是「3X歲、170/75、職業：工程師」等資訊，讓原PO相當困惑「年紀幹嘛隱藏？就直接講啊，都要出來相親了，有什麼好瞞的」，爸爸則幫忙緩頰「他可能想說見面再講吧」。
到了相親當年，原PO依照約定時間到了店裡，看到有兩個男性一人坐著，其中一位有點年紀、穿著西裝，另一個穿著襯衫目測約30歲，原PO也不疑有他走向襯衫男詢問「不好意思請問是X先生嗎？」，沒想到對方立刻表明「不是耶，我是自己來吃飯的，可能認錯了」，此時另一位西裝男則開始招手。
雙方坐下寒暄幾句後，原PO也立刻提問「請問你年紀是？因為你跟我父母是說3X歲」，工程師男則笑著回應「呵呵，我今年剛好40，想說我看起來沒有40，給你一點驚喜呵呵」，後續工程師男希望雙方能有近一步發展，原PO則為婉拒絕「抱歉我個人覺得年齡差太多了，祝福你找到年齡相近的好對象」。
沒想到事後工程師男，竟還向長輩抱怨女方態度冷淡，讓原PO相當氣憤「如果一開始他講自己40歲，我可能就不會答應見面，但也不代表可以用謊報的方式啊？退一萬步即使他真的看起來比實際年齡年輕，那也是見面之後由對方評斷的吧！憑什麼自己更改實際年齡呀，任何交友，誠實面對！」
不少網友看完詳細過程也紛紛搖頭「這位工程師可以當上直男案例了」、「不老實，直接走人，不是驚喜是驚魂驚嚇好嗎？」「一整個就是自我感覺良好到極點」、「憑實力單身的高手」。（編輯：潘毅）