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天選的緣份！桃園夫妻把「過世寶寶」生回來　震撼巧合曝

▲婦產科醫師施景中替一對桃園夫妻接生，更分享夫妻倆與寶寶間不可思議的緣分。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）
▲婦產科醫師施景中替一對桃園夫妻接生，更分享夫妻倆與寶寶間不可思議的緣分。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 10:41:15

常說孩子是父母的前世情人，有時候真的是緣份天註定。台大婦產科醫師施景中昨（10）晚在臉書分享真實感人案例，一對桃園夫妻之前意外喪子，夫妻倆對此念念不忘，太太還把結紮的輸卵管重新接通，結果真的在過世孩子2歲冥誕當天驗出懷孕，一連串巧合宛如把過世的寶寶「生回來」，讓施景中直呼「不管你們信或不信，我是相信了！」

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▲婦產科醫師施景中替一對桃園夫妻順利接生，更分享夫妻倆與寶寶間不可思議的緣分。（圖／翻攝自施景中臉書）
▲婦產科醫師施景中替一對桃園夫妻順利接生，更分享夫妻倆與寶寶間不可思議的緣分。（圖／翻攝自施景中臉書）
施景中表示，這對桃園夫妻的前一胎在五個月大時不慎從床上摔落，夫妻焦急的抱著孩子求醫，最後在醫師的勸說下放手讓孩子離去。小孩走後，夫妻很傷心，先生的事業跌到谷底，但仍發願要捐一台嬰幼兒專用的救護車給醫院，太太更把結紮的輸卵管重新接通。

施景中好奇詢問，接通也不見得可以順利懷孕，為什麼不直接做試管嬰兒，要選擇跟別人不同的路呢？太太則回答，「我們是很想他，但是如果是做試管，回來的也不知道是不是他。現在我把門重新打開來，他想回來就自己會找到路」。

巧合的是，太太在過世孩子2歲冥誕當天驗出懷孕，前陣子先生又夢到過世寶寶來托夢說，「再過一個多禮拜，我就要回去找你們了」。當時離預產期還有段時間，先生懷疑自己是不是日有所思夜有所夢，結果6月10號太太真的早產，施景中順利幫寶寶接生，母子均安，先生開心透露說「今天是我和我太太的生日(倆人同一天)，這小孩是老天給我最好的生日禮物了！」

施景中不禁感嘆，「一連串的巧合，不管你們信或不信，我是相信了。我常常覺得，我的病人們，許多都是菩薩化現來渡化我、教我不離菩提心。」網友也紛紛在底下留言回覆說，「太感動了」、「一切都是冥冥之中的安排」、「起雞皮疙瘩了」、「看完眼眶泛淚，孩子真的找到路回家了」。（編輯：倪浩軒）

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