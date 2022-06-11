19歲百萬網紅倒停車場離世！粉絲見「生前異樣貼文」愣了

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庫柏生前曾透露，他9歲開始就有毒癮問題纏身，還曾表明要用自己的影響力去創造一個能夠正確傳播精神疾病相關知識及討論的空間，「在和上癮問題鬥爭的過程中，我學到的其中一件事，就是和消極的人在一起只會讓你失望」。
庫柏也有在Discord創建頁面，希望能對青少年的心理健康有所幫助，甚至想創建康復中心，能讓其他受到同樣掙扎及痛苦的人能夠接受治療，而在庫柏過世後，也有人在募資頁面上替他籌措喪葬費用，並兌現他「幫助心理有健康問題和成癮者」的夢想，發起人指出，庫柏對自己有很多目標，包括設立一個康復中心並幫助世上所有年齡層的人。
值得一提的是，在庫柏去世之後，有粉絲發現，他先曾在自己的抖音上傳一段影片，裡頭提到「誰會認為他們會這麼早逝」，對比結局讓人不勝唏噓，也有許多網友聽聞噩耗後，紛紛到他的社群網站留言哀悼，除了不敢相信庫柏的英年早逝，也祝福他能夠一路好走。（編輯：賴禹妡）
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