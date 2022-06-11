她查勞保年資「拼提早退休」！工會神回1句打醒：想太多
勞保是政府為了勞工而制定的強制性社會保險制度，就有一名女網友日前到工會想知道自己的勞保還要繳幾年，未料工會人員竟回「妳就繼續繳吧，繳到65歲，這些都是保障啊」，讓她無奈喊「人家只是想看看能不能早一點退休嘛，幹嘛把我打醒！」貼文曝光後立即引起熱烈討論。
該名網友在臉書「爆怨2公社」中貼文，她表示去工會辦事情時，順便請對方幫忙查自己勞保保了幾年，對方回答過後，她再問「因為工作前幾年都沒有保，覺得可惜，那還要幾年可以期滿」，沒想到工會人員竟直接回「妳不要想這麼多，妳就繼續繳吧，繳到65歲，這些都是保障啊」，讓她當場無奈嘆：「人家只是想看看能不能早一點退休嘛，幹嘛把我打醒！」
貼文一出，網友紛紛留言，「勞保我從19歲保到現在53歲，我不敢想要退休，因為那是舊制才知有選擇權」、「還好我兩年後就可以領了，繳到心好累啊」、「因為妳，大家一起查閱自己的投保狀況了…」、「這年頭是否健康活到65歲還是個問題」。
也有不少人建議原PO可以盡量繳久一點，「可以60歲就辦退休，但一年減少4%的金額」、「能繳久一點就久一點」、「能繳久一點就久一點＋1，我18歲就保了，現在才保22年，要能退還好久啊啊啊」、「前幾天也去勞保局問過，我目前勞保繳20年才40歲，然後6%那個要滿60歲才能領，我還要等20年才領的到，我不知道能不能活到那麽久」。
事實上，根據上路17年的勞退新制規定，雇主需每個月替勞工提撥6%薪資，勞工也可再自行提撥1%～6%，也就是所謂的「勞退自提」，而根據勞動部今年公布的資料，目前勞退自提比率只有1成。（編輯：賴禹妡）