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甩小籠包惡評練出螞蟻腰　陳妍希：羞恥心是好東西

▲出道時有著招牌嬰兒肥的陳妍希，曾被酸是小籠包，她靠著勤奮不懈的努力終於瘦下來，並成功練出螞蟻腰。（圖／陳妍希微博）
▲出道時有著招牌嬰兒肥的陳妍希，曾被酸是小籠包，她靠著勤奮不懈的努力終於瘦下來，並成功練出螞蟻腰。（圖／陳妍希微博）

文/姊妹淘

2022-06-11 12:09:55

陳妍希和大陸男星陳曉結婚後生下兒子「小星星」，一家三口非常幸福，而她總是因為肉肉的身材被笑稱是「小籠包」，之後瘦身成功整個人小了一號，近日她剛過39歲生日，她曾曬出穿著運動背心，露出小蠻腰的辣照，讓網友們不禁好奇，女神都是如何維持體態，讓肌膚好到發亮，腰身也幾乎沒有贅肉，根本不像孩子的媽啊！

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陳妍希升格為人母後，曾有一段時間鮮少出現在螢光幕前，卻依舊清新亮麗，她發文還曾提到說：「生日願望除了希望大家都平安之外，就是希望能回到這個時候到體重了，請大家祝我願望成功。」


▲陳妍希（左圖右）素顏少女感滿滿。（圖／翻攝陳妍希小紅書）
▲陳妍希（左圖右）素顏少女感滿滿。（圖／翻攝陳妍希小紅書）



其實她產後迅速瘦回原本體重，但因為嬰兒肥又是屬於容易水腫的體型，必須嚴格改變飲食、運動和生活習慣才不會讓身材走樣，日常生活照看得出陳妍希為了維持身形，可說是費盡了苦心，日前曾po出倒立照，可見小腹平坦，手臂肌肉結實，採訪過本人也真的一點都不胖，卻還是逼自己運動，只能說要是每個人都能像女明星一樣自律，人人都能有螞蟻腰和鉛筆腿了！


▲陳妍希分享腹肌照。（圖／陳妍希 Michelle臉書）
▲陳妍希分享腹肌照。（圖／陳妍希 Michelle臉書）

飲食方面，她養成清淡飲食，一律忌口高熱量高鹽食物，曾在綜藝節目《忘不了餐廳》中透露，料理不加鹽、不加味精、不加醬油，僅接受辣椒調味，坦言平常習慣吃沒有味道的食物，吃鹽怕水腫。滑開的她的社群網站，還真的吃得很清淡，也幾乎都是原形食物，尤其特別愛吃高纖、低熱量的花椰菜，以及油脂含量低的白肉和海鮮。



▲陳妍希（左）與陳曉、兒子全家福。（圖／陳妍希IG）
▲陳妍希（左）與陳曉、兒子全家福。（圖／陳妍希IG）

十字花科的花椰菜熱量低，富含維他命、礦物質、植化素、葉黃素、蘿蔔硫素等豐富的營養成份，能防癌、抗老、降血壓，更是減肥瘦身的健康首選，而且非常容易有飽足感。她的烹煮方式很多元，水煮或用健康橄欖油清炒都可以，但花椰菜裡的維生素C不耐熱，要避免長時間高溫烹煮，才不會讓微生素C流失光光！

 
她還會多吃維他命C含量高，糖分含量較低的水果，例如柳橙、蕃茄、火龍果、葡萄柚、奇異果，特別提到吃奇異果的話會連皮一起吃，因為果皮比裡面的果肉營養更豐富，含有黃酮類化合物、抗氧化劑及兩倍的纖維，吃了能幫助排便，可以用菜瓜布或湯匙把毛刮ㄧ刮，如果吞不下去，將果肉和果皮打成汁也行。


▲陳妍希愛吃海鮮。（圖／陳妍希 Michelle臉書）
▲陳妍希愛吃海鮮。（圖／陳妍希 Michelle臉書）

陳妍希前陣子也執行低碳飲食，顧名思義就是減少碳水化合物的量，像是不吃含醣量高的蔬果、甜食、麵包，改吃蛋白質高、纖維量也高的食物，吃的東西包含烤迷迭香青花魚、生酮吐司青醬豬肉三明治、自製低碳的鹽酥雞、煎雞蛋以及炒花椰菜等等，並以馬鈴薯、地瓜和燕麥取代澱粉。


▲陳妍希愛吃花椰菜。（圖／陳妍希 Michelle臉書）
▲陳妍希愛吃花椰菜。（圖／陳妍希 Michelle臉書）
另外水分也很重要，她戒掉了咖啡，改喝防彈抹茶，它的製作方法很簡單，用椰子油（MCT油）、奶油和抹茶粉沖泡，能幫助止飢餓又能瘦身，也會隨身攜帶保溫瓶，多喝薏仁水、紅豆水和檸檬水，幫助消水腫、改善便秘，代謝好也讓瘦身作用順利許多。晚餐還會煮海帶湯，同樣具有利尿消腫的作用。






除了飲食外還要配合運動，一周會固定安排三次健身、每次1～2小時，她經常慢跑搭配快走來燃脂，會連續跑50分鐘，再快走20分鐘，也會上健身房游泳（一公里）、打羽毛球，或是跳Zumba、做瑜珈和皮拉提斯，主要是鍛鍊腹部核心，更透過四肢伸展讓曲線更好看，勤勞運動不僅體態和精神變好，也讓身心靈能獲得舒緩放鬆。




每天還有倒立和抬腿的習慣，接著洗完澡後趁著身體還有溫度，給小腿做按摩，讓腿部肌肉更緊實，建議搭配乳液效果更好喔！看到陳妍希如此努力，讓人自愧不如，明明很討厭運動卻強迫自己再累也要繼續，還在IG寫下「羞恥心是好東西」，再加上毅力變成行動力，成就了減重之路，堵住了酸民嘴，她說，「不是想要證明什麼，只想要往一個好的方向前進」。

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