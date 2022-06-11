《愛你》原唱不是王心凌！舊版神曲被挖出 全場一聽震驚
甜心教主王心凌近期在中國節目《乘風破浪的姐姐》第3季表演成名曲《愛你》，名氣瞬間再度翻紅，也因此有網友突然發現，原來《愛你》的原唱並不是王心凌，而是韓國女子音樂組合「papaya」，是後來才買版權翻唱，讓不少聽到此消息的網友震驚直呼：「第一次知道！超猛！」
該名網友昨（10）日在Dcard中貼文，他以「大家知道愛你是翻唱的嗎？」為題，表示近期紅回來的王心凌，其實成名曲《愛你》是翻唱自韓國女子音樂組合「papaya」在2000年推出的歌曲「Listen to my word」，一聽前奏和背景音樂就能馬上發現，讓他感到十分神奇。
貼文一出，許多網友也驚呼，「第一次知道！超猛」、「現在才知道」、「居然是翻唱的！超驚訝」，不過也有人直言「對我來說，唱紅的是王心凌最重要」、「不管是不是翻唱的，但事實就是王心凌唱紅的」。
另外，還有不少人指出，「不得不愛原版也是韓文啊，我也是後來才知道這件事」、「知道，以前蠻多有名的華語歌都買版權翻唱的，信樂團《死了都要愛》、《離歌》、潘瑋柏《快樂崇拜》、《不得不愛》、張學友《頭髮亂了》等等」、「那個年代的台灣歌壇買了超～多～韓國歌來翻唱的」、「以前台灣偶像的歌滿多都是翻唱的」、「以前很多歌都翻唱啊，隨便就五首，劉若英《後來》、《給十五歲的自己》、李聖傑《關於你的歌》、信樂團《死了都要愛》、大嘴巴《永遠在身邊》、范瑋琪《最初的夢想》、鄭秀文《眉飛色舞》，但有些台灣的歌也有被拿去翻唱，只是不知道被翻唱的歌在那的知名度如何」。（編輯：賴禹妡）