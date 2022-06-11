7-11結帳用現金超虧？內行「1招」倒賺200元：每個月爽到
台灣便利超商密度非常，因為有其營業時間24小時以及東西應有盡有的特性，成為不少民眾日常生活中不可或缺的店家之一，而隨著科技發達，能在超商支付的方式也越趨多元。就有網友發現在7-11結帳時，如果使用「橘子支付」來付款的話，就可以立刻消費馬上得到回饋，一個月最高上限回饋200元！讓不少網友直呼「夭壽！一個月能賺到兩百」、「哇！現在才知道哭了QQ虧好多」。
仔細看PTT省錢板當中，從今年一月起到五月就一直有網友分享「橘子支付7-11結帳回饋金」的相關活動，內容大致提及是「單筆如果消費150元以上，週一到週日回饋10％，假日還會再加碼5％，只要用beanfun去開通橘子支付就能夠使用，真的是相當划算的結帳方式」。
而在貼文中，發現不少網友都並不知道這個結帳模式「感謝分享啊！這對7-11常常去的人實在太好用」、「早就用超級久了....之前一個月還有回饋到300元，每個月規則不同」、「以前有過20%的也有跟到，每個月賺好幾百超爽」、「回饋直接刷過去之後就匯進來，真的超級快」、「橘子支付真的是去7-11超級好用＝＝大推」、「哇哩勒...整個現在才知道欸」。
而根據「橘子支付GAMA PAY行動支付」臉書說明，目前最新的六月回饋，使用橘子支付帳戶消費滿77元最高可以享15％回饋，除了平日有基本回饋10％之外，假日還會再加碼5％，小編也在留言處表示「6月份7-11假日加碼回饋活動是每週每帳戶最高享50元零用金，但有總預算200萬的上限，若前面幾週預算已發放完畢則該活動即會關閉」錯過就要再等下個月。
而《NOWnews》記者也平日實際到7-11使用橘子支付消費結帳，總計單次結帳金額花費188元，結果才剛刷過，系統立刻回饋10％到帳戶，也就是19元，用戶下次結帳就能直接使用該筆19元的回饋金，真的是相當便民又省錢，常逛7-11的你千萬不要錯過這個資訊，既方便每個月又能倒賺兩百，實在佛心。（編輯：張嘉哲）