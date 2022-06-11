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泰國娜美「吃2食物」噎到喪命！倒地抽搐　可怕9分鐘曝光

▲泰國娜美日前被家人證實「吃東西噎到」，媽媽則在靈堂上表示，是烤豬肉串和糯米，導致女兒最終丟掉性命。（圖／alicebambam IG）
▲泰國娜美日前被家人證實「吃東西噎到」，媽媽則在靈堂上表示，是烤豬肉串和糯米，導致女兒最終丟掉性命。（圖／alicebambam IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 16:28:37

泰國知名網紅Arisara Karbdecho（Alice），因身材火辣且熱愛COSPLAY，被譽有「泰國娜美」之稱，坐擁百萬粉絲追蹤。怎料，卻被家人證實於6日過世，得年27歲，而死因竟是「支氣管被食物卡住窒息」。對此，媽媽透露，Alice是吃了烤豬肉串和糯米飯，吃太快才會釀成悲劇。

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綜合外媒報導，Alice的57歲媽媽，10日在靈堂上表示，發生意外那天，女兒吃的很快，就被一塊烤豬肉串（Moo ping）和糯米飯噎住，原以為只是單純的噎到，直到Alice痛苦倒地不斷抽搐，才趕緊送醫，結果被醫師告知「晚了9分鐘」，因為Alice的大腦大量缺氧太久，最終在病床上昏迷三個月，僅靠著呼吸器維持生命，怎料，半夜突然發起高燒，隔日不幸逝世。

媽媽自責地表示，如果當時有她陪在女兒身邊一起吃飯，也許就不會發生悲劇，也心疼女兒太過忙碌，都沒有時間好好休息吃飯，同時也呼籲所有年輕人多多注意身體健康，好好休息和吃飯。

▲泰國娜美因吃飯噎到，媽媽證實是烤豬肉串和糯米。（圖／alicebambam IG）
▲媽媽自責，自己沒有好好陪女兒吃飯，才會釀成悲劇。（圖／alicebambam IG）
據了解，Alice在臉書、IG、TikTok均擁有超過百萬的粉絲追蹤，於2016年因身穿寶可夢的衣服才廣為人知。起初是因為Alice的文章停在3月3日，已經超過3個月未發文，讓粉絲感到憂心，透過友人詢問父母後才得知，原來Alice已經去世，目前守靈儀式已經在10日圓滿結束，所有社群平台都湧入粉絲哀悼不捨。此外，Moo ping是泰國烤豬肉串的名稱，通常搭上糯米食用，是泰國最著名且最平常的食物之一。

▲泰國娜美因吃飯噎到，媽媽證實是烤豬肉串和糯米。（圖／alicebambam IG）
▲Alice因亮眼的身材外型和熱愛CosPlay的精神廣為人知，如今證實已經逝世，仍讓許多粉絲感到難過和不捨。（圖／alicebambam IG）

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