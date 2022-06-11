三星逆行報到！你的「壓力來源」會是？超神準心測來解答

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工作做不好-第2題
跟朋友吵架-第3題
2.你能想像出5年後自己的理想狀態嗎？
能-第4題
否-第5題
3.你身邊是否有讓你羨慕的朋友？
否-第6題
是-第7題
4.在一個平日的夜裡，你無法接受自己無所事事的度過？
是-第8題
否-第5題
5.你覺得人活著，是有目的或使命的嗎？
是-第9題
否-第6題
6.多數時候，你不愛去人多的地方？
否-第7題
是-第10題
7.會很在意他人對你的評價？
是-第11題
否-第12題
8.是否有規劃，自己幾歲時要達成某某目標？
是-答案A
否-第9題
9.若在工作之餘有時間，你會拿來兼差還是留給自己？
留給自己-答案B
兼差-第10題
10.面對陌生人時，你會緊張嗎？
是-答案C
否-第11題
11.你希望，或是已經擁有一群常常連絡的好友？
是-答案D
否-第12題
12.你跟同辦公室裡的同事，是能晚上約出門吃飯的關係？
是-答案A
否-答案C
【選好看解答】
答案A
三星逆行間你的壓力來源：對未來的焦慮
你一直都相當努力，多數時候你知道自己踏實地完成一些目標，薪水提升了、對家人朋友更好了，自己並沒有偷懶地活著，但某些時候，你會覺得現在的自己還不夠好，對自己感到著急，結婚生孩子了嗎？職場生活成功了嗎？最終問題在於：「未來能夠過得好嗎」。
對未來的焦慮或多或少藏在每個人的心裡，而你擁有了珍貴的特質：「努力」，面對不確定的未來，你知道自己邁向目標的過程中已經盡力了，只要等到好運降臨，就有機會翻身。南漂北漂為生活日夜忙碌的你，可試著配戴天然的白月光旅人之石，守護你的生活、愛情、健康、平安。
答案B
三星逆行間你的壓力來源：對自我認知的焦慮
在旁人的眼中，你過得相當不錯，可能有優渥的薪水，或是很棒的愛人，但你自己知道，對於「自我認知」的疑惑如同幽靈盤據心中，現在的你，是你想要的樣子嗎，更麻煩的是，理想中的自己，又是什麼樣子呢，在憂慮這類問題時，你霎時會失去生活的目標，被困惑取而代之。
許多人唏哩呼嚕過完了一生，你雖然對自己感到困惑，但「認識自己」是你最棒的特質，你努力的瞭解自己是什麼樣子，而不會隨波逐流，慢慢地成為自己不喜歡的人。天然的黃水晶，適合有懶散毛病的你，讓你積極、充滿活力。
答案C
三星逆行間你的壓力來源：對與人互動的焦慮
當你獨自一人時，安定、踏實、有些寂寞，但要鼓起勇氣投入一段關係，不論是友情或愛情，對你而言卻有著莫大的焦慮，或許是曾經受過傷，又或是跟人相處實在太麻煩，但心底的你，其實也不希望自己變得孤僻，進而懷疑自己是否缺乏與人互動的能力。
雖然對人際關係感到焦慮，但你最大的優點在於「對待他人是友善的」，其實我們不用勉強自己跟他人互動，一個微笑也能建立關係，偶然的分享快樂，就能讓人際關係輕鬆起來，不用拼命讓所有人喜歡，不被討厭就已經是很大的成就。悲觀性格的你可以配戴天然的翡翠觀音、佛公，讓你樂觀、有貴人相助。
答案D
三星逆行間你的壓力來源：對他人目光的焦慮
在人類需求的排序中，他人的尊重是最殘酷的序列，因為我們無法掌控，雖然多數時候是快樂的，但你困擾於在他人眼中不是了不起的存在，有時甚至會有些自卑，這種對他人目光的憂心，讓你想要得到社會地位，迫切地想得到別人的認同，進而產生焦慮。
雖然你對外界目光感到焦慮，但你擁有「提升自己」的特質。人其實很古怪，一般來說你會想尊重的人，是懂得尊重自己的人，但反過來人們遇到自卑的人，反而就容易貶低對方，所以提升自己之餘，別忘了也要喜歡自己，這是得到尊重的前提。天然的海水藍寶水晶讓你堅定信心，增強自信，收穫幸福愛情。（編輯：賴禹妡）
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