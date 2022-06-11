狂用電帳單一收「0元不用繳」！內行揭真相：太多人不知
炎炎夏日即將到來，許多人都會打開冷氣涼爽一下，但伴隨而來的總是頭痛的電費問題，不過，近日就有網友發現自己的電費帳單似乎有點詭異，明明自己就有用電，但是收到帳單之後，卻是0元的款項，讓他不解原因為何，貼文曝光後，釣出不少內行人揭開真相，大讚「你們家這樣很厲害，超省電，恭喜0元喔！」
一名網友收到一張111年6月的繳費憑證的電費帳單，結果發現繳費總金額是0元，讓他不解的在臉書社團「我是萬華人」貼文指出「為什麼會有0元這種數字？明明有在用電呀！請問有人知道嗎？」只見貼出的照片，撇開金額不說，一般來說電費帳單為藍色的紙張，但原PO的則為紅色，仔細一看計費內容，流動電費其實也不是0元，而是391.2元，只不過下面多出一排「節電獎勵」，將391.2元全數折抵。
貼文一出，網友紛紛回應「因為你今年用電比去年同期少，剛好節電獎勵大於本期電費！所以應繳為0元喔」、「電力公司會去年和今年當月相比較，達到符合標準，就會獎勵方式進行，你去年同期是用多兇，竟然可以0元」、「天啊，你們家也太省了吧，省到節電獎勵可以0元」、「節電獎勵折抵無誤，好像很多人不知道欸，就是登入活動，跟去年同期比較用電量，省一度電可以折抵0.6元，你折掉全部了」「紅色帳單是不用繳費的意思，所以應該是節電獎勵扣了後，這期不用繳電費，直接發繳費憑證給你」、「我之前也是這樣，某一年七八月太熱冷氣狂開，後來七八月比較少在家，整個沒啥用電，就整單0元」。
而原來，這項政策是台電所推出，為了鼓勵大家節約能源，從2018年開辦至今，只要用戶當期用電度數較去年同期低，即可獲得每度0.6元的獎勵金，獎勵主要針對「住宅」用電戶提供優惠，且獎勵金額會直接在當月帳單電費中直接回饋折抵，民眾如果欲參加的話，可至「台電節電獎勵活動官網」以電號或者地址登入，在活動期間內，當期用電與去年同期比每節省1度，可獲得0.6元獎勵金，每期（2個月）至少84元的獎勵金會從當期電費中扣除，獎勵金最高以用戶當期電費為上限，可以說是讓民眾培養節電概念又能省荷包的超佛政策。（編輯：張嘉哲）