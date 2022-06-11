排到2024的牛肉麵！遭刷1星負評「誇張」 老闆霸氣回嗆
位在台北市的一間小小的牛肉麵店「門前隱味」，因採預約制的方式，意外吸引眾多饕客慕名而來，甚至要等上2年才可以吃的到，卻也引來許多惡意批評和不滿，近日，就有網友給予一星負評，痛批行銷方式很誇張，這讓老闆忍不住霸氣回擊，「吃不到麵真的很生氣氣齁～」獲得粉絲讚賞。
門前隱味牛肉麵臉書粉專，10日老闆就PO出一張被惡意批評的Google評論截圖，「行銷方式可以再誇張一點，一碗麵要搞得這麼複雜，差評1星高歌離席。」結果老闆霸氣回嗆，「吃不到麵真的很生氣氣齁～但請不要誤會了，你以為你誰？再複雜都與你無關，沒有想要煮麵給你吃，收好你的錢，想去那吃去那吃～別來煩我。」
網友紛紛笑翻力挺，「你不要去，機會給我」、「會給一星的人通常都是還沒吃過的」、「想吃，要排隊花錢買，這挺正常的吧! 大叔加油～」、「規則都不懂還敢吃麵！」。
事實上，位在板橋巷弄的「門前隱味」牛肉麵，老闆早在開店前就考量到，因店內空間不夠，只能容納5人，客人只能站在外面排隊，才決定採用預約制，結果意外創造話題，甚至要等上一年才吃得到。雖然「預約制」飽受批評，但因牛肉麵的美味，再加上與老闆的熱情互動，才獲得許多老饕、熟客喜愛，願意久等再次光顧。
值得一提的是，老闆在上個月就透過臉書粉專宣布，2024年的上半年預約完畢，而下半年則預計9月開放，可見人氣依舊不減，時間拉長到2年後才吃得到。（編輯：詹鎰睿）