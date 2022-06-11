哪台機車故障率低？車行老闆首推「超夯神車」：歷代最強
有不少民眾會選擇機車做為通勤工具，但市面上品牌百百種，每款不同的型號也各有優缺點，對此，販售二手機車的車行老闆也根據自己的經驗，選出「這一台」熱賣多年的神車，大讚它不僅故障率低，且馬力也相當足夠，
根據《戴蒙老闆好機車》在tiktok頻道中介紹，在機車界中舊款Cuxi號稱傳奇車，相當保值好騎，二手好賣又價高；但若是顧客有馬力的需求，那就是首推有神車之名的勁戰系列，尤其是2、3代的勁戰，不僅是Yamaha中賣得最好的車款，更是目前1至6代中故障率最低的型號，並且2代與3代的零件共用，全車幾乎都有副廠材料可供選擇，也大大降低維修的費用。
總結勁戰2、3的優點就是馬力足夠且好騎又穩，然後空間夠大零件也便宜，至於勁戰1至6代中，老闆也直言表示，自己最推薦的就是勁戰三代，目前二手價格約落在兩萬八至三萬，且比勁戰二代更加輕巧，可謂是歷代最強的車款。
不少車主也表示，「我也喜歡勁戰～故障率低」、「勁戰是我以前跑北宜的夥伴」、「二代雖然勁戰中最重，但騎起來過彎什麼的真的穩，曾經的二代車主」、「我也是覺得勁戰三代最好看」、「二、三代真的超讚」、「三代現在還很貴」。（編輯：鍾怡婷）