一台快10萬騎到嚇嚇叫！台灣最強機車是它 老闆認賣超好
台灣素有「機車王國」的稱號，每每到了下班的尖峰時刻總是會有許多機車塞滿道路，那麼你知道國人最愛的機車品牌到底是哪一牌嗎？根據第一季機車銷售排行來看，雖然跟去年同期機車銷售車輛數來比較較為衰退，但是國人最愛的機車為「KYMCO光陽」，其次為「SYM三陽」，兩者加起來銷量佔比就超過機車界超過60％，數量相當驚人。
根據報告指出，2022年台灣第1季機車新車一共掛牌161,403台，其中光陽佔50,902台，市佔率31.5％；三陽為47,937台，市佔率29.7％，兩者之間僅差距大約3000台，兩者加起來的市占率高達61.2%，也就是說在每100個人購買機車，就有60台產自這兩個品牌；而第三名則是YAMAHA，第一季銷售賣出32,581台，市佔率為20.2%；第四名則為Gogoro，在地方政府補助方案陸續公布後也帶動買氣，累計銷售12,806台，市佔率為7.9％。
不過，雖然第二季的行銷排行尚未出爐，但從五月開始三陽有逐漸迎頭趕上，甚至翻轉戰局的情況，四月單月銷售仍以KYMCO光陽拿下冠軍，賣出18,166台；但三陽也不甘示弱，賣出17,685台，差距不到500台；而五月三陽逆轉戰局，賣出15,539台贏過光陽15,539台，而YAMAHA以及Gogoro則依舊在四、五月都保持三四名的位置，顯然「兩陽大戰」在五月開始出現黃金交叉，六月三陽是否能穩住寶座，還有待觀察。
而《NOWnews》記者也實際詢問信義區車行陳老闆，他向記者分析三陽與光陽之所以會突然有「超車情形」，其原因在於近幾年三陽Jet系列非常火紅，包括像是Jet SR、Jet SL系列，因為外型好看彎道性能又強，加上適合山路騎乘，所以很多年輕人都是在找這台機車，店內銷售以及詢問度確實嚇嚇叫；光陽的話就是名流125最夯，價格比JET系列九萬多便宜快三萬，也是不少學生或者上班族的首選，陳老闆提到「騎哪台車都好，一般現在機車都做得大同小異，主要是日常懂得保養，才能讓機車壽命延長」。（編輯：張嘉哲）