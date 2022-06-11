10年前爆紅突沒消息！法拉利姊近況瘋傳　靠它過活網震驚

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，隨後幾年張婷婷雖算是半腳踏入演藝圈，但是工作並不順遂，多次燒錢推出單曲也並未獲得多大成效，後來轉戰餐飲業，2017年開了黑鮑魚香腸店，但後來不斷被檢舉衛生出現問題，最後也只能宣布倒閉；而2018年進軍內地的飲料店也因為生意不佳關閉，在2019年接受媒體採訪時，坦言當時2012年最紅的時候戶頭有300萬餘元，但當時已經剩下50萬左右，前後燒光不少錢。
而之後，法拉利姊就算真的退出螢光幕前，多年都沒什麼消息的她，近日在Tik Tok上突然出現大量網友剪輯張婷婷直播的畫面，全都是精華片段，可以說是排山倒海淹沒Tik Tok的版面，原來張婷婷現在幾乎每天直播，靠著網友打賞「臉書星星」來賺取利潤，往往一直播每次留言數量都會衝破上萬則，人氣紅不讓，且也有觀眾一次會抖內「500顆星星」（一顆星星大約台幣0.3元，大約能分潤150元）來要求她勁歌熱舞或者是模仿等等，張婷婷也都心懷感激向支持她的粉絲致謝並且按照指示娛樂大家。
而片段在Tik Tok瘋傳後，也經常吸引破50萬人觀看，不少網友看完紛紛回應「酸民真的有夠煩，人家就想好好過日子開直播跟粉絲互動，為何一定都要去鬧人家啊＝＝」、「婷婷現在靠自己也沒什麼不好啊，不懂酸民一直不放過人家是怎樣」、「上次直播一堆人騙她當機，她整個超級生氣，酸民真的很煩」、「張婷婷加油啊！好久沒看到她了，竟然在Tik Tok看到一堆影片」、「婷婷其實真的很可愛欸，粉絲賞500顆星星叫她睡覺就真的睡，超好笑」、「看她直播真的很療癒，酸民來鬧都沒在客氣直接嗆」。
事實上，張婷婷雖轉戰臉書直播圈，但仍舊是有惡意網友經常在直播留言嗆聲，讓張婷婷時常忍不住直接在直播破口大罵，要求這些酸民如果真的不喜歡就不要觀看，前幾天直播時，更有許多網友湧入故意刷出Lag的圖案，讓張婷婷誤以為自己網路有問題，最後才發現自己被網友耍，氣得她直接三字經都忍不住嗆了出來，日前甚至被網友公開住家地址，讓她在直播同時直接打電話報警備案，讓不少忠實觀眾都呼籲「每個人都有過生活的選擇，也不要惡意去打擾別人」。（編輯：張嘉哲）
@cdrtyhujm不開播 怎麼貪 by阿義 #可愛功夫舞 #張婷婷 #法拉利姐
♬ original sound - Love tingting -