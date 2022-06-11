全聯豬血糕「黃標」促銷中！她一看鄰居秒收手：好險沒拿
知名賣場「全聯福利中心」，因商品多元又方便再加上時不時會有促銷活動，讓許多婆媽們揪團挖寶。不過，就有民眾發現，明明兩塊差距兩倍，不同品牌的豬血糕，大的反而貴5塊，而且還標上「促銷價」，立刻引起大家關注討論。
臉書社團「我愛全聯－好物老實說」，一名網友PO文直呼「看到黃標，差一點就要拿了！」可以看到左邊的豬血糕600g，促銷價為65元，但旁邊的豬血糕雖然小了兩倍，僅有300g，卻只要30元，若無論品牌的話，買大的就等於多虧5塊錢。
婆媽紛紛們留言笑說「上次我也是，差點就直接拿走，還好有多看幾眼」、「立馬拿兩包30元的米血壓壓驚」、「我都先看克的價位，再看品牌」、「洗衣精也是一樣！千萬別看特價就拿！」、「難怪我去逛全聯都要花很多時間，因為都不停的一直算數學」、「我也是看到黃標以為有特價活動、其實沒比較便宜」、「已被全聯訓練到要計算量與價格」。
但也有人現在才知道，「謝謝提醒，我之前都直接跳入陷阱裡！」、「謝謝提醒、之前我趕時間都拿了就走、下次會稍微留意一下！」、「糟糕 ，我被黃標騙了不少」；不過，也有人詢問2種品牌的豬血糕是否有差，也得到熱心網友的回應「一樣喔！都好吃」。（編輯：詹鎰睿）