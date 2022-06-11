客取餐掏「大疊千鈔」慢慢數！外送員曝真相：漏了就出事
隨著外送風氣盛行，更讓辛苦跑單的外送員們，認識到形形色色的各種客人。一名網友就分享，他就不幸遇到一位給假地址、假電話，且不看訊息的奧客，付錢時更掏出大疊千元大鈔，刻意一張一張數給他看，直呼「不是給小費真的很丟臉！」
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，10日有外送員PO文抱怨，「有人知道這些8+9是什麼心態？」他指出對方不僅給假的地址、電話，還不看訊息，好不容易來領餐，卻在付錢時拿出一大疊的千元大鈔，「一張一張數給我看，也不是給小費真的很丟臉！我都準備好找的錢，還故意一定要數完那疊給我看！」
他傻眼直呼，「他不知道要給人家小費才會信道它嗎？又不是要給人！這樣有什麼意義，如果要秀行情請說1000不用找，再給1000當小費，人家才會叫董仔謝謝感恩啊！一點知識都沒有」。
同行紛紛狂酸，「應該是文具店買的」、「真的耶，都假電話一疊千鈔從不給小費」、「裝B的才是最窮的」、「裝行情阿！在自己兄弟女人前面怎麼能漏氣」、「就裝逼啊，數一疊千鈔然後還在等你找2塊錢」、「酒店門口泊車的也很愛玩這招」。
但也有內行透露，「那些要準備上繳的啦!」、「那一疊應該是要繳貸款開銷用的一下就沒了啦」、「錢是要拿給大哥的，裝x一下」、「他只有前面一二張可以花，其他是貨款當然要數好」、「身上帶一堆都是要繳錢的，不然就是代收款。」（編輯：詹鎰睿）