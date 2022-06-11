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龍象大戰因雨延賽！拿莫伊漾「模仿秀」　強到象迷被圈粉

▲11日龍象大戰因雨停賽，味全龍拿莫伊漾，反而在雨中上演模仿秀，逗得大家哈哈大笑。（圖／味全龍官方頻道YT）
▲11日龍象大戰因雨停賽，味全龍拿莫伊漾，反而在雨中上演模仿秀，逗得大家哈哈大笑。（圖／味全龍官方頻道YT）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 22:42:19

中華職棒今（11）日在台中洲際棒球場舉辦的「龍象大戰」，雖然比賽才打到2局上半就因為大雨攪局，足足等了2個鐘頭，才決定保留比賽。不過，大雨沒有澆熄熱情，大家反而越下越嗨。其中，味全龍的拿莫伊漾，就展現超強的模仿功力，讓所有球迷，以及螢幕前的朋友笑到不行。

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龍象大戰今天湧入多達6千多位觀眾入場，比賽進行到2局上半，就因為天氣降下大雨，暫停比賽，再經過聯盟、雙方總教練的持續溝通下，於晚間7點43分宣布保留比賽。不過，在等待期間，洲際棒球場宛如一座大型夜店，不僅球迷興奮熱舞，就連球員都透過鏡頭搞笑互動。

▲味全龍拿莫伊漾模仿秀。（圖／味全龍官方頻道YT）
▲拿莫伊漾模仿唯妙唯肖，讓中信兄弟的休息室充滿歡笑。（圖／味全龍官方頻道YT）
其中，向來充滿歡樂的味全龍休息室，更當場划起了龍舟，自嘲前幾場的「滑龍粥」失誤，隨後拿莫伊漾更大膽透過大螢幕跟詹子賢嗆聲，後面更模仿起打擊姿勢，而且還有前幾場詹子賢用球棒趕蟲的動作，就連許基宏、陳家駒、中信首席教練陳江，通通難不倒他。

有趣的是，最後來到中信內野教練石志偉「石頭」時，「大師兄」林智勝趕快接手模仿，「勝石連線」意外再度同框，讓所有球迷們樂到不行。

該段模仿影片也瞬間引發網路熱議，許多網友紛紛留言，「等一下，這段太圈粉了吧！拿莫好可愛！」「拿莫都有抓到精髓，昂估前輩還先敬禮好有禮貌」、「因雨變成拿莫的個人秀~帥！」「直接爆圈一波爪粉，太可愛了」、「太可愛了，一直重複看」。（編輯：詹鎰睿）


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