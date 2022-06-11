COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

F級正妹水下浮出「貼滿全螢幕」！百萬粉絲嗨：想一起玩

▲擁有百萬粉絲追蹤的正妹姚采辰，日前來到墾丁遊玩戲水，不斷分享滿滿的福利。（圖／姚采辰IG）
▲擁有百萬粉絲追蹤的正妹姚采辰，日前來到墾丁遊玩戲水，不斷分享滿滿的福利。（圖／姚采辰IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 23:41:38

坐擁百萬粉絲追蹤的正妹網紅姚采辰，因傲人的F級上圍，和魔鬼般的S級曲線，深受網友喜愛，經常成為PTT表特版的常客。日前，她趁著好天氣來到墾丁戲水遊玩，不斷放送福利，今（11）日同樣來段流量密碼，分享自己下水游泳的性感畫面，讓大家十分興奮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
姚采辰11日晚間突然放送福利影片，只見她身穿紅色的高衩泳裝，胸前僅有一個扣環的設計，似乎就快要撐不住她的好身材，沒想到對著鏡頭一個超近距離的畫面，幾乎快貼滿整個螢幕，邪惡的男友視角，再加上水波晃動，讓整體視覺效果大大提升，好身材呼之欲出。

▲82萬F級正妹浮出水面！姚采辰。（圖／姚采辰IG）
▲在水池和邪惡的拍攝角度下，姚采辰的好身材呼之欲出。（圖／姚采辰IG）
網友紛紛留言，「好性感」、「這畫面太美我不敢看」、「很美的美人魚」、「采晨女神真的好正，想和你一起玩水」、「很正」、「女神再近一點」、「真的水乳交融了」。

據了解，姚采辰身高165公分，三圍32F、26、37，不僅是一名直播主，更擁有模特兒的資歷，多年前就常常登上PTT表特版，更創下「單月攻佔2次」的紀錄，但真正爆紅是一張她身穿貼身毛衣，搭配極短熱褲走在街上的照片，就連後面的和尚都忍不住嘴角上揚，照片瘋傳至各大臉書社團，至今臉書擁有136萬位追蹤數，IG也有82萬人追蹤。

值得一提的是，姚采辰近年來更自創服裝品牌，也參與醫美診所經營，不僅身材，就連事業也非常出色，生活過得非常多元，熱愛戶外旅遊的她，穿搭更是性感，而且超愛海邊和泳池，也讓粉絲們大飽眼福。（編輯：詹鎰睿）

▲姚采辰因一張街拍照爆紅。（圖／翻攝報廢公社）
▲姚采辰曾因為一張街拍照，爆紅至各大臉書社團。（圖／翻攝爆廢公社）

泰國娜美「吃2食物」噎到喪命！倒地抽搐　可怕9分鐘曝光

不想輸同事！小龍女隊長也脫了　露出「極限尺度」辣暈眾

女Coser偷吃攝影師！「沒剪乾淨」成鐵證　男友爆氣狠甩

《惡靈古堡4重製》女角爆紅！本人找到了　甜到玩家暴動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀