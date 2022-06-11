F級正妹水下浮出「貼滿全螢幕」！百萬粉絲嗨：想一起玩
坐擁百萬粉絲追蹤的正妹網紅姚采辰，因傲人的F級上圍，和魔鬼般的S級曲線，深受網友喜愛，經常成為PTT表特版的常客。日前，她趁著好天氣來到墾丁戲水遊玩，不斷放送福利，今（11）日同樣來段流量密碼，分享自己下水游泳的性感畫面，讓大家十分興奮。
姚采辰11日晚間突然放送福利影片，只見她身穿紅色的高衩泳裝，胸前僅有一個扣環的設計，似乎就快要撐不住她的好身材，沒想到對著鏡頭一個超近距離的畫面，幾乎快貼滿整個螢幕，邪惡的男友視角，再加上水波晃動，讓整體視覺效果大大提升，好身材呼之欲出。
網友紛紛留言，「好性感」、「這畫面太美我不敢看」、「很美的美人魚」、「采晨女神真的好正，想和你一起玩水」、「很正」、「女神再近一點」、「真的水乳交融了」。
據了解，姚采辰身高165公分，三圍32F、26、37，不僅是一名直播主，更擁有模特兒的資歷，多年前就常常登上PTT表特版，更創下「單月攻佔2次」的紀錄，但真正爆紅是一張她身穿貼身毛衣，搭配極短熱褲走在街上的照片，就連後面的和尚都忍不住嘴角上揚，照片瘋傳至各大臉書社團，至今臉書擁有136萬位追蹤數，IG也有82萬人追蹤。
值得一提的是，姚采辰近年來更自創服裝品牌，也參與醫美診所經營，不僅身材，就連事業也非常出色，生活過得非常多元，熱愛戶外旅遊的她，穿搭更是性感，而且超愛海邊和泳池，也讓粉絲們大飽眼福。（編輯：詹鎰睿）