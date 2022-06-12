普橘人物／冠軍主廚的「少林寺廚房」　林彥碩驚奇學廚路

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戴著黑框眼鏡、斯文又總是面帶微笑的林彥碩，沒穿廚師服走在路上，讓人感覺就像一個大學生，很難想像年紀輕輕的他，曾是亞洲50最佳餐廳、米其林一星「MUME」的副主廚。會煮又懂吃的他，其實從小就與廚房有很緊密的關聯！
從小在辦桌現場打滾 林彥碩：小時候不喜歡廚房
林彥碩生長在台中的一個小家庭，爸爸從事水產批發工作，媽媽則在市場販賣海鮮。小時候林彥碩經常要跟著爸爸送貨到辦桌現場，因為爸爸偶爾也得充當一下「水腳」，幫忙處理炸物、炭烤這類料理，穿梭在現場玩耍的彥碩，可以說從小就在廚房長大的。「老實說，我小時候蠻討厭去廚房的，到處都油膩膩、濕濕的，但最高興的就是可以吃到很多好料，有時候還能打包回家，所以我的舌頭很挑食，可能就是從小練出來的吧！」
國中時成績平平的林彥碩，老師安排他到技藝班學習，讓他開始慢慢喜歡上料理這件事情，高中考上國立台中高農餐飲科。考大學的時候，原本最想學西餐的他，因為擔心分數不夠，決定先考進高雄餐旅大學中餐廚藝系再說。「我以前覺得要做西餐、日本料理感覺會比較高尚，不過後來看到很多偶像劇甚至《型男大主廚》，就覺得學中餐好像也不錯！」
這樣誤打誤撞進了中餐系，意外奠定了林彥碩學廚的根基，「學西餐你可能要先學拌沙拉、備料這些廚房周邊的雜事，得花很長時間才能碰到火，但學中餐就不一樣了，重視的是火候的控制，每一個環節幾乎都要碰到火，等於一進了廚房就要上戰場，加上中餐還有各式各樣的菜餚，比如台菜、川菜、烤鴨、烤乳豬、港點等等等等，能在學生時期就能多碰這些，讓我學到非常多！」
畢業後當完兵，林彥碩對於學西餐還是念念不忘，他到處投履歷給各大小西餐廳都沒有下文，後來剛好看到MUME來台展店徵人，他硬著頭皮再去試試，沒想到真的獲得面試的機會。「我原本以為米其林星級餐廳應該很厲害，但一到現場發現竟然還是工地！」林彥碩笑說，當時MUME還在籌備期，連面試都是在主廚家樓下的大廳，原本以為自己機會不大，但沒過多久就接到錄取通知。「主廚跟我說，你是唯一一個沒有問休假有多少天、薪水有多少的人！我們不要一個西餐很厲害的人，但需要一個肯做事、態度誠懇的人。」
進入MUME之後，林彥碩從最基層做起，幾乎每天從早上10點工作到晚上12點，無論洗碗、做員工餐到進貨管理，幾乎都由他一手包辦。「我一開始，連怎麼剝番茄都不會，被主廚罵超慘，雖然還不至於像《地獄廚房》這樣直接把廚具丟過來，但真的有夠難熬！而且很多進貨食材都是進口貨，上面全部都是英文或外文，不只看得頭暈眼花，休假還得再去誠品書店、圖書館查一些原文食譜，才能勉強跟得上！」
但就是靠這股毅力，林彥碩慢慢的進步，一步一步往上爬，不過花了近一年的時間，他就從從備料區，後來慢慢開始做前菜、主菜，職位也升到副領班。這時候他覺得自己好像有了一定的水準，決定辭去工作去澳洲闖一闖！當時年輕氣盛的他，覺得自己應該很好找工作，只帶了新台幣8萬元就出門，結果到了當地付完房租後就剩下不多，那時他把履歷投給澳洲帽子評鑑最好的餐廳，但回覆的很少，讓他開始有點緊張。
勇闖澳洲差點露宿街頭 意外學到一身本領
林彥碩說，那時候幾乎每天只能吃吐司配牛奶，最慘時身上只剩2塊澳幣（約合台幣42元），再買一瓶牛奶就花光了！還好臨時有一個兼職的工作機會，跟室友借錢坐火車去打工，當天現領了100澳幣才撐過來！「回程的時候，我去超市買了一隻當天特價烤雞腿，冷冷的冬天一個人坐在車站角落吃，真的流淚了，這段經歷讓我對於現在每一份工作都全力爭取，很深刻的體驗。」
就在最窮困潦倒的時候，林彥碩只能回到自己的老本行中餐。他找到當地中國城裡面一個美食街中餐攤位的二廚工作，剛開始以為不會太難，但到了現場才真的大開眼界！「我一看菜單發現裡面竟然有超過一百多道菜，老闆是個中國人，腦中有各式各樣的菜色，天南地北各種菜都會做，光是一個牛肉就可以變出數十種菜色！」林彥碩說，在美食街出菜要快，隨著食材變化腦子也要動得快，雖然只在這裡做了幾個月的時間，但從老闆的身上學會了各種食材的變化手段，「就像是到了少林寺的廚房，廚藝真的進步好快！」
這段難得的經驗，也對林彥碩後來參加《料理之王》比賽幫助很大，像是最後決賽，必須在1小時內做出5道料理，除了考驗廚師的經驗思維以外，更是對料理速度有極高的要求，當年有了澳洲美食街打工的經驗，讓林彥碩做起菜來手腳俐落、游刃有餘，才能脫穎而出。
在澳洲的最後一段時間，林彥碩離開了中國城的美食街工作，到澳洲最頂級的西餐廳Quay服務，返台後MUME的主廚邀請他回來工作，把他升至副主廚，此時的他，已經不是當年那個想到理貨就頭痛的小學徒，還跟著主廚到日本、泰國等星級餐廳客座，也跟當地的名廚交流，看到新加坡名店的冰箱、食材管理有條不紊，泰國以中餐廳大火快炒做西式料理，日本主廚的職人精神等等，都讓他獲益良多，廚藝也有更深一層的進步。
嚐過人生百味 想遊歷世界帶來新刺激
林彥碩說：「我有時候會想，還好我不是一開始就順風順水，學廚之路碰過很多的挫折與失敗，無論是求學階段、到MUME從基層幹起，甚至是去澳洲度假打工，如果沒有這些失敗、吃鱉的經驗，只是在廚房裡，日複一日的做同樣的事情，不但不可能拿到冠軍，也不知道真正好的廚藝應該是什麼，不會珍惜每一個機會！」
去年林彥碩拿到《料理之王2》冠軍後，受邀到普橘島擔任私廚。來到普橘島第一印象，除了餐廳環境超棒，看到員工每天能吃到不同私廚料理，甚至私廚的客座晚宴，讓他大嘆：「這裡的員工也太幸福了吧！」對於私廚們來說，在普橘可以看到不同領域的廚師做菜，看看每位廚師不同的思維，林彥碩認為者也是另一種收穫。
廚藝之路的精進是沒有盡頭的，放下冠軍主廚的頭銜，林彥碩決定重新歸零，六月中旬他出發前往英國，準備遊歷歐洲，讓自己再次出發！「這次我不會只帶8萬塊就出門了！」林彥碩笑說，自己還是會試試看找工作，並且到處品嚐當地美食訓練味蕾，「只有把水倒了，才能重新裝得更滿！」秉持這樣的精神，等到冠軍主廚林彥碩學成歸國，期待能再給大眾更棒的饗宴！