普橘人物／冠軍主廚最難忘「這道菜」 背後故事有洋蔥
身為一個米其林星級餐廳的副主廚，又是料理比賽的冠軍，照理說應該是什麼料理都難不倒才對。但被問起自己印象最深刻的一道菜，普橘島私廚林彥碩（Monster）的回答讓人大感意外，竟然是再普通不過的家常菜「滷豬腳」！畢竟，科班學中餐出身，加上在米其林一星餐廳MUME的豐富西餐經歷，這答案實在太讓人意外。原來，彥碩心裡最懷念的「滷豬腳」，是在天上的媽媽所做的私房口味，就算自己看過、吃過，也很難完全復刻，始終是他心頭最魂縈夢牽的滋味。
家裡從事水產生意的林彥碩，爸爸經常得送貨到餐廳跟外燴辦桌的現場，久而久之也耳濡目染，學到了不少好手藝；而平常在市場擺攤賣海產的媽媽，則是傳統主婦的代表，任何家常料理都難不倒她。林彥碩說：「從小到大我都有好口福，爸爸媽媽總是輪流端出好菜，讓我的味覺練得很敏感！」
雖然吃過很多好料，但讓林彥碩印象最深刻的，還是媽媽的私房菜「滷豬腳」。「媽媽的滷豬腳就是很家常的那種，雖然看起來不是很起眼，但吃起來實在有夠香，讓人一塊接一塊停不下來，一次能配上2大碗白飯！」尤其彥碩在異鄉讀書的時候，每次回台中老家，媽媽總會為他滷上一鍋豬腳。坐在餐桌上，吃著熱騰騰的豬腳配白飯，跟媽媽聊聊近況，就是人生中最幸福的時光。
林彥碩的媽媽喜歡做菜，但卻有點小迷糊，因為很怕搞錯步驟跟細節，所以經常會用筆記下自己做菜的步驟，久而久之就累積了不少只有自己才看得懂的食譜。幾年前彥碩的媽媽過世後，他想起這道媽媽的拿手菜，按照自己依稀看過媽媽的做法去嘗試，也對照過媽媽留下的食譜去做，但吃起來感覺就是跟印象中「差了一點點」，問了爸爸也找不到答案。「我想過很多種方法，也是過很多次，感覺就是不對勁，少了一股特有的香味。後來想想，欠的應該就是媽媽的愛吧，一想到這裡，心裡也比較釋懷了！」