演藝圈狂爆離婚震撼彈！網讚「3人」嫁得漂亮：最佳夫妻
演藝圈出了許多對有名的明星夫妻擋，但近幾年也陸續傳出童話般的婚姻幻滅，甚至爆出許多不倫醜聞，對比風光一時的婚禮，令人不勝唏噓。近日，就有網友討論「看了這麼多破滅的婚姻，大家覺得誰嫁得最漂亮？」貼文一出，引起廣大迴響，紛紛點名昆凌、賈靜雯以及工藤靜香三人，掀起話題。
原PO在PTT貼文指出「感覺女星的婚姻結局有許多人都不好，像是大S、張清芳、宋慧喬、楊冪、趙麗穎、周迅、周丹薇等等都已經離婚，還有幾位外傳是老公外遇造成婚姻破裂，想問到底有沒有哪個女生是真的嫁得不錯的啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「賈靜雯最好沒有之一，修杰楷真的好暖好帥」、「昆凌跟賈靜雯真的很不錯」、「昆凌最頂吧，周杰倫真的疼爆她」、「工藤靜香啊！老公這麼帥，女兒這麼美，婚後0緋聞」、「最佳夫妻投給昆凌跟周杰倫欸，這對要是破滅我不相信愛情了」、「很喜歡木村說，他自己不是什麼大明星，只是個寵女兒的大叔」、「修杰楷超讚...賈靜雯這對永遠閃」、「修杰楷上節目超保護老婆，賈靜雯真的好幸福」、「昆凌直接完勝」。
綜合多數人意見，最多人點名的就是「昆凌」、「賈靜雯」以及「工藤靜香」，其中昆凌嫁給大15歲的天王歌手周杰倫，當時外界並不看好，但如今結婚7年育有3子的他們，經常在社群放閃恩愛，羨煞不少人；至於賈靜雯雖然離過婚，但後來遇到小自己9歲的修杰楷，修杰楷暖心長相標緻，兩人感情穩定，修杰楷上節目時也經常非常保護老婆，讓外界看好這段婚姻；最後則是工藤靜香，與老公木村拓哉結婚15年，擁有2個高顏質女兒，婚後木村拓哉甚至與岳父母同住，對工藤的愛有目共睹，新好男人形象更加圈粉。（編輯：張嘉哲）