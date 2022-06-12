肯德基還在吃原價？內行結帳突喊「神秘咒語」：不講超虧
台灣速食店品牌眾多，除了以獨特風味薯條稱霸的麥當勞之外，也有以蛋塔、炸雞聞名的肯德基，各自有自己的擁護者。近日，就有網友討論「有人覺得肯德基的東西有點貴嗎？」貼文引發廣大迴響，釣出不少內行指出「結帳不念咒語根本超虧的」，掀起話題。
原PO在PTT貼文指出「現在肯得基是不是賣得有點貴啊？紙包雞XL套餐就這樣要189元，沒看過這麼空的籃子欸，現在吃肯德基是不是很盤啊？」只見貼出的照片，內容物包含一份紙包雞、一碗雞汁飯、一顆蛋撻，而應該還有一杯飲料未入鏡，但由於份量不多，讓原PO大感CP值不高。
貼文一出，網友紛紛回應「現在吃肯得基還有人不念套餐號碼咒語喔？」、「盤子才買XL，結帳喊22832了解一下」、「推22832，正在吃」、「肯德基就是要用優惠券好嗎，吃原價幹嘛」、「22832也很讚，有兩顆蛋撻」、「我還以為大家都只22832.....吃2塊雞加蛋塔飲料才125元」、「22832抗通膨王者，結帳請唸出來」、「肯德基不念優惠碼真的太虧了，每次都換不同的吃」。
而原來，網友提到結帳要喊出的「神秘咒語」，其實就是肯德基常常不定時推出的優惠券代碼，像是最近大家首推的代碼「22832」，其內容物就是「1份紙包雞搭配2顆蛋撻，以及一杯小杯飲料」，要價只要125元，使用期限可以到今年的10月31日，而其他其實也有許多優惠碼，民眾可以照需求自己做選擇，愛吃肯德基又想省錢的民眾，可要好好學這麼省的點餐技巧。（編輯：張嘉哲）