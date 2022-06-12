13年前「最強台劇」爆紅！擠Netflix排行全驚：台灣之光
影音串流平台Netflix近幾年產出不少好劇，不管是陸劇還是韓劇甚至是台劇，只要上架之後都會掀起廣大迴響，不過韓劇及陸劇經常都是碾壓性霸佔排行榜，台劇經常熱潮一過之後就不見人影。近日，就有網友發現「Netflix排行榜」突然出現一部13年前的電視劇《痞子英雄》，讓他好奇「為什麼突然紅回來啊？」貼文引起廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「剛剛無聊看網飛排行榜，看到第七名時覺得怪怪的，看了一下時間現在是2022年啊，為什麼13年前的《痞子英雄》會在排行榜上？」而記者實際到網飛查詢，發現在台灣每日排行熱榜中，第七名確實為《痞子英雄》，打敗超夯韓劇《還有明天》以及《二十五二十一》。
貼文一出，網友紛紛回應「最近剛上映吧？是嗎」、「6月1日才上啊，陳意涵過肩摔仔仔真是帥哭」、「這個月剛上，顯然這部作品在大家心中有多神」、「最神台劇10年來無人可超越」、「根本是台灣之光的台劇，完全無人可以超越」、「痞子英雄後到現在有幾部比這個好看的？」、「以前台劇劇本真的不錯，現在很多真的不知道在幹嘛」、「痞子英雄真的有夠好....一上架我也刷了」、「台劇影史上最好看警察影集，值得再看一次，實至名歸啦」。
《痞子英雄》是2009年的一齣台灣電視劇，是周渝民、趙又廷、陳意涵和張鈞甯等人主演，在當年推出時就造成轟動，如今重新在Netflix上架之後，一舉就殺進排行榜內，顯見該部戲劇的劇情緊抓觀眾的胃口，即便已經是13年前的戲劇，重新上架仍有不少人想要回味，難怪被封為10年來最強台劇，掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）