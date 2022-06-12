哪部韓劇在台灣最紅？全場推爆「24年前神作」：絕對是它
近年來「韓流」席捲全世界，多部韓劇如《魷魚遊戲》、《殭屍校園》等都造成話題，就連在台灣也掀起討論熱潮。對此，就有網友好奇詢問「在台灣最紅的韓劇是哪一部？」而引來影迷們討論，其中一部「24年前神作」則被最多人點名。
原PO於PTT八卦板上表示，韓劇在台灣非常受歡迎，不只婆婆媽媽愛看，近年來就連年輕人也跟著迷，這就讓他好奇詢問「這麼多部韓劇，哪一部在台灣才是最紅最具有影響力呢？」他緊接著列出多部韓劇，包括《順風婦產科》、《大長今》、《冬季戀歌》、《來自星星的你》、《太陽的後裔》、《藍色生死戀》等，「大家覺得哪一部韓劇在台灣的影響力最強呢？有沒有八卦？我先投給順風一票」。
問題一出，隨即引來影迷們熱烈回應，「我比較喜歡海洋傳說，拍得很美」、「魷魚遊戲吧，沒看韓劇也聽過吧？」、「繼承者們，李敏鎬是女生的最愛」、「奇皇后應該也蠻多人知道的」、「收視廣度應該是大長今」、「冬季戀歌，我媽超愛」、「妻子的誘惑吧？當初在台灣很紅欸」。
在眾多留言中，其中《順風婦產科》被最多粉絲點名，認為「順風婦產科喇」、「應該是順風」、「順風稱霸」、「推順風婦產科」、「絕對是順風婦產科」、「順風婦產科、大長今、來自星星的你」。
據了解，《順風婦產科》是一部以婦產科生活為主題，所展開的爆笑長篇情境喜劇，由韓國SBS電視台於1998年開播，至2000年底劇終，該部捧紅了許多知名演員，包括宋慧喬、金來沅、李泰蘭等人，至今仍在台灣人心中擁有不敗韓劇地位。（編輯：陳雅雲）