周子瑜出道7年「驚人變化」瘋傳！粉絲認證：不發現都難

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而接著就是一連串Twice神曲連發，例如《Cheer up》、《TT》、《Knock Knock》以及到近幾年的《Alcohol-Free》、《SCIENTIST》都收入在其中，但從影片中可以發現，從2015年出道時，周子瑜身材還稍稍有些圓潤，但到近年的打歌舞台直拍中可以發現，她的身形已經變了一個樣，細腰瘦腿讓人看著變化不發現都難。
@dyi3qxl6lajz@imo.potekoへの返信 TWICEの最強マンネツウィちゃんの成長記録➰💙🐶 お待たせしました！遅くなってすみません🙇♀️#트와이스 #twice #tzuyu #ツウィ#成長記録 #努力の結晶 #いつでも#美しい#オススメ #オヌヌメ #運営さん大好き #のびて
♬ CHEER UP - TWICE
影片曝光之後，吸引超過55萬人觀看，不只台灣粉絲關注，連海外的粉絲也紛紛留言「真的是絕佳第一美人....但腿也變太細了」、「真的變好瘦....」、「出道那時還有嬰兒肥，現在整個都消了」、「周子瑜真的越來越正，但希望她別給自己壓力太大，都瘦一大圈了」、「太好看了！希望我們的子瑜越來越幸福」、「Once報到了！我大子瑜最仙最美」、「越來越瘦也越來越正，喔又戀愛了啦」、「2016的也太讓人心動了吧，好懷念Twice前期啊！」
而今年為Twice出道第七年，期間寫下不少亮眼的成績，可以說國民女團也不為過，不過今年也是正逢要面臨團體是否續約的關鍵時刻，不少粉絲都希望全團能順利續約，續約的相關消息也一直在韓網瘋傳，但都是不確定的定數，但在上月17日，Twice成員終於創立個人IG帳號，並且全員都在第一則貼文曬出同一張9位成員搭著肩膀看向遠方的背影照，搭上「Once」、「TWICE Forever」等文字，讓不少粉絲吃了定心丸表示「一定會全員續約的！團魂大爆發啊！」（編輯：張嘉哲）