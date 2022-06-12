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周子瑜出道7年「驚人變化」瘋傳！粉絲認證：不發現都難

▲台灣女孩周子瑜在南韓以「TWICE」團員身分出道，從出道至今已經邁入第7年，圈粉無數。（圖／翻攝TWICE IG）
▲台灣女孩周子瑜在南韓以「TWICE」團員身分出道，從出道至今已經邁入第7年，圈粉無數。（圖／翻攝TWICE IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 12:23:56

台灣女孩周子瑜在南韓以「TWICE」團員身分出道，從出道至今已經邁入第7年，累積的粉絲數也相當多，而近日海外的粉絲就製作周子瑜舞台回顧，將2016年到2022年的所有主打歌曲作為回顧，結果意外在社群平台瘋傳，不少粉絲見周子瑜7年的轉變後直呼「雖然是越來越美，但真的變好瘦」引起廣大討論。

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一名日本的粉絲將周子瑜出道這幾年個人舞台直拍製作成一個合集，並且稱為是「成長紀錄」，只見影片一開始是周子瑜瑜2015年出道曲《Like OHH-AHH》的打歌舞台，可見當時剛出道的她青澀可愛，在舞台上賣力演出。

@dyi3qxl6lajz@imo.potekoへの返信 TWICEの最強マンネツウィちゃんの成長記録➰💙🐶 お待たせしました！遅くなってすみません🙇‍♀️#트와이스 #twice #tzuyu #ツウィ#成長記録 #努力の結晶 #いつでも#美しい#オススメ #オヌヌメ #運営さん大好き #のびて

♬ CHEER UP - TWICE
而接著就是一連串Twice神曲連發，例如《Cheer up》、《TT》、《Knock Knock》以及到近幾年的《Alcohol-Free》、《SCIENTIST》都收入在其中，但從影片中可以發現，從2015年出道時，周子瑜身材還稍稍有些圓潤，但到近年的打歌舞台直拍中可以發現，她的身形已經變了一個樣，細腰瘦腿讓人看著變化不發現都難。

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▲網友整理周子瑜出道7年打歌舞台直拍，發現腿瘦了不少，人也越變越美掀起熱議。（圖/Tik [email protected]
影片曝光之後，吸引超過55萬人觀看，不只台灣粉絲關注，連海外的粉絲也紛紛留言「真的是絕佳第一美人....但腿也變太細了」、「真的變好瘦....」、「出道那時還有嬰兒肥，現在整個都消了」、「周子瑜真的越來越正，但希望她別給自己壓力太大，都瘦一大圈了」、「太好看了！希望我們的子瑜越來越幸福」、「Once報到了！我大子瑜最仙最美」、「越來越瘦也越來越正，喔又戀愛了啦」、「2016的也太讓人心動了吧，好懷念Twice前期啊！」

而今年為Twice出道第七年，期間寫下不少亮眼的成績，可以說國民女團也不為過，不過今年也是正逢要面臨團體是否續約的關鍵時刻，不少粉絲都希望全團能順利續約，續約的相關消息也一直在韓網瘋傳，但都是不確定的定數，但在上月17日，Twice成員終於創立個人IG帳號，並且全員都在第一則貼文曬出同一張9位成員搭著肩膀看向遠方的背影照，搭上「Once」、「TWICE Forever」等文字，讓不少粉絲吃了定心丸表示「一定會全員續約的！團魂大爆發啊！」（編輯：張嘉哲）

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▲Twice成員上個月開通個人IG，全員都發上9人背影合照，讓不少紛絲深信他們一定會續約成功。（圖/周子瑜IG）

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