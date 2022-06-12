「考上台大卻超痛苦」遭網酸！教授心疼揭現實：無間地獄

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對此，台大電機系教授葉丙成也在臉書上分享看法，表示新聞出來後，有不少網友認為「考上台大了、都已經是人生勝利組了，還在說什麼痛苦？」葉丙成指出，該評論並非只在這次出現，台大學生過去有心理上的困境時，外界也有類似的看法，「不少人會認為沒考上台大的人都沒在抱怨了，考上台大的人還有什麼好痛苦的？」
葉丙成說明，大家對於部分台大學生的困境，可能並沒有真正了解，「這群學生，除了極少數天才型的人是很輕鬆就考上台大外。有許多人是從小逼自己逼到極致（或是被家人逼），考試連一分都不允許自己隨便掉，是要這樣才有機會後來考上台大。」葉丙成透過比擬解釋，想像你18歲前天天過著緊繃的日子，一分都不允許自己出錯，「我認為那種日子，是無間地獄。」
葉丙成進一步解釋，這樣的孩子對自身表現很難滿意，甚至有多數人無法喜歡自己，「他們逼自己過著這樣的日子，是因為他們說服自己這樣他們才能成功、才能有價值。當進了台大，發現有別人的表現比他更好、更厲害，他的內心是崩潰的。」葉丙成也說出孩子們的想法，「我都已經這麼努力、這麼拼、這麼逼自己到極致了，為什麼這樣還不夠、還是會輸人？那我一直以來引以為傲的價值又在哪？」
葉丙成感嘆直言，這是一群既辛苦又讓人同情的孩子，他們永遠無法對自己滿意，永遠無法真心喜愛自己，「想像一下當一個人永遠無法真心的滿意自己、喜歡自己，那是多麽地悲哀？美國長春藤聯盟的名校大學生，很多也是類似的狀況。」
葉丙成心疼坦言，對這些孩子最慘的是「無法跟別人說他們的問題」，因為當他們一說出來，會被指責是無病呻吟，認為他們考上台大還不滿意什麼，「作為台大的老師，我很同情這些孩子，也很心疼他們的問題總是很難被外人理解。作為老師，只能靠自己的力量看有沒有機會多幫助我們的學生。」
最後，葉丙成也說道，「我也很希望有那麼一天，當大家遇到某位台大學生，當他鼓起勇氣跟你說他的痛苦跟困境時，請大家不要輕易地就跟他說：『你都已經上台大了，還在痛苦什麼呢？』」（編輯：陳雅雲）