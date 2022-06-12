超商取貨「全新問題」店員狂問！客人不忍了：答錯還被瞪
隨著科技越來越發達，民眾在網路上購物的習慣非常盛行，往往也會選擇超商取貨的模式來領取包裹，只要報出電話號碼末三碼之後就可以領貨，不過，近日卻有網友發現，現在超商取貨店員都會開始問全新詭異的問題，讓他非常頭痛，而且當下答錯場面十分尷尬，引起廣大迴響。
一名網友在Tik Tok貼文指出「應該不是只有我遇到這種情況吧＝＝」透露自己日前去領貨時，結果報完電話末三碼之後，店員突然問說「請問包裹是大的還是小的」，讓他回答「應該是小的吧」，結果店員最後找到貨物回到櫃檯時臉非常臭，因為該貨物包裝並不小，空氣間充滿尷尬的氣氛。
該名網友傻眼表示「不是啊！我只是買一個小盒子的東西，我怎麼會知道賣家會用這麼大的紙箱裝啊！是怎樣？當我賣家會通靈是不是？」只見貼出的影片中，該網友購買的僅是一個綠色小盒包裝的物品，但賣家為了防止運送過程碰撞，結果小小一盒用超大紙箱包裝，裡面上下層都塞滿了防撞泡泡紙，導致包裹變大，讓網友對答店員提問失誤。
貼文一出，網友心有戚戚焉回應「超傻眼！我也是答錯被瞪＝＝」、「不懂為何突然開始問這問題，我又不是賣家我是會通靈喔」、「上次答錯被瞪快氣瘋，店員態度最好是給我好一點」、「對啊！每次店員都會問大的還是小的，很不好意思，我怎麼會知道啊？」、「最近才開始問的，以前他們都自己找，不知道是想偷吃步還怎樣」、「店員都很愛問是大件還是小件的… 我又不是賣家啊災喲」、「我也有一樣情況過，我還遇過店員問我，妳包裹怎麼這麼貴，妳買什麼，關你啥事啊！」、「真的不要再問這種爛問題＝＝誰知道包裝是大是小啊！」（編輯：張嘉哲）