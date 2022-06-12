面試被問「錄取後做多久」？求職哥答不出　網揭1句正解

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倘若公司讓他感覺不對，「實際領的錢跟做的事不對等，就算答應會做2、3年，隔壁找到工作也會走人吧」。文末他則再度詢問「所以有點好奇問這個問題的意義在哪裡？是不是問這個問題代表說對自己公司沒信心？」
問題一出，就引來網友討論，「我都回至少30年」、「一律說做到退休，這是我夢想的工作」、「簡單啊！說公司有留才制度的話當然會一直做」、「以前被這樣問，我都會回，無法保證能做多久，畢竟變數很多，但會盡力去克服工作的困難跟適應環境」、「跟他講三到五年，反正問爽的，要離職還不是丟辭單」。
其中就有過來人教學，建議不需強調確切數字，應將回答著重在未來長短期規劃，直言「這個就是講垃圾話環節，你可以說一些短長期規劃不用真的給他一個數字」、「真的就是長短期規劃的回覆就好」、「這是問你的人生規劃，有些人就是會跳槽」。
甚至也有人點破問題的用意，指出「面試時大部份問題都得不到真話，所以重點應該是你的談吐、表達、思考模式，錄取與否有千百個理由，因為答案沒有標準，只有合不合胃口，所以不重要」、「這種問題大概就是回答一些場面話，跟看你臨場反應」、「除了能力和專業的部分，面試時雙方沒有人會講真話，大多時候只能從談話過程中瞭解對方的談吐、表達、思考、邏輯、臨場反應，人好不好相處只能進來後才知道」。（編輯：陳雅雲）