《侏羅紀》再掀恐龍熱！台中哥吉拉出沒 樂園巨獸實境秀
隨著電影《侏羅紀世界3》熱映掀起恐龍熱，片中人氣迅猛龍「小藍」成為威秀「腦洞大開」的爆米花桶及飲料杯，獵奇造型震驚網友引發熱議。中部則有日本哥吉拉出沒，由回收廢棄眼鏡打造的哥吉拉藝術裝置，自台北大稻埕巡迴至台中火車站；劍湖山世界主題樂園打造恐龍實境秀，棘背龍天天出巡，還有VR Dino虛實動感體驗一起重返白堊紀。
日本JINS透過回收廢棄眼鏡理念，號召民眾關注永續議題。「廢鏡新思」企劃受到迴響，藉由生態創作藝術家李翊楷的巧思，將回收共計逾1.6萬支眼鏡，打造成世界首座以眼鏡為製作素材的「破鏡重生－哥吉拉」裝置藝術品展，5月在台北大稻埕首次亮相掀起打卡熱潮；6/11(六)～7/10(日)登陸台中火車站展開中部巡迴，品牌代言人陳昊森更親自示範，展出期間內只要與哥吉拉合照，上傳個人IG並 #JINSTaiwan #破鏡重生哥吉拉 打卡，即可獲得「哥吉拉續杯」一個（贈完為止）。
下一站還將前往古都台南，南部的粉絲暑假記得來找哥吉拉一起玩。而6/16(四)～7/10(日)，憑身分證英文字母為B、L者，出示社群媒體上，與台中JINS破鏡重生哥吉拉合照或限動畫面，至門市購買一副眼鏡或墨鏡，即可享有現折300元加碼優惠，（特價商品、單購鏡框、隱形眼鏡不適用）。
雲林劍湖山世界主題樂園，則打造恐龍實境秀，不只有戶外大秀「航向恐龍谷」，明星巨獸「棘背龍」天天出巡，陪大家在恐龍谷趴趴造逛大街，還有VR Dino虛實動感體驗一起重返白堊紀。現在幫「棘背龍」命名，還有機會把飯店住宿券、主題樂園門票等好禮帶回家。