威秀電影賣「腦洞大開」爆米花 超獵奇嚇傻：怎可吃小藍
威秀電影院即將於6/8上映《侏羅紀世界：統霸天下》，日前在官方粉專搶先公開預購電影套餐，以人氣迅猛龍「小藍」為主角，設計「腦洞大開」的爆米花桶，超獵奇造型震驚網友，直說「小朋友看到會嚇哭吧」，有粉絲會心一笑「沒有買賣沒有傷害」，連知名影評人膝關節也藉隋棠主演《撒嬌女人最好命》經典台詞「怎麼可以吃兔兔」，留言「怎麼可以吃小藍 小藍這麼可愛」，引發熱論。
威秀電影院即將於6/8上映《侏羅紀公園》電影系列，由兩個世代的演員同台演出史詩般的最終篇章《侏羅紀世界：統霸天下》。每次推出新造型便造成搶購的影城限定爆米花桶，為即將上映的《侏羅紀世界：統霸天下》，打造「腦洞大開」的爆米花桶，直接在人氣迅猛龍「小藍」頭頂上開洞放滿爆米花，官方還幽默表示「我們保證！這個爆米花桶的製作過程，沒有一隻迅猛龍受到傷害」。
超獵奇造型一公開便震驚網友，有網友直言「感覺在吃牠的腦...」、「小朋友看到會嚇哭吧」、「看電影還可以吃恐龍的腦髓，真特別....」，也有粉絲會心一笑逗趣回覆「沒有買賣沒有傷害」、「吃腦補腦」，還有不少網友異口同聲表示，想起經典電影《人魔》的食人醫師漢尼拔Hannibal。
知名影評人膝關節更藉隋棠主演電影《撒嬌女人最好命》的經典台詞「怎麼可以吃兔兔」，留言「怎麼可以吃小藍 小藍這麼可愛」；面對影迷敲碗「希望頭頂有附蓋子」的想法，官方還引述商品企劃的回應，直言「請見諒，沒有附天靈蓋」，表示這樣才符合腦洞大開的創意商品，掀起熱論。