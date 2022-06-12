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波特王禮物「被前公司拿走」！館長爆內幕：我就覺得誇張

▲館長表示，早在兩個月前送東西給波特王時，就覺得被經紀公司拿去用很奇怪，也很誇張。（圖／館長惡名昭彰YT）
▲館長表示，早在兩個月前送東西給波特王時，就覺得被經紀公司拿去用很奇怪，也很誇張。（圖／館長惡名昭彰YT）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 16:50:58

台灣知名YouTuber波特王，近期和前經紀公司「聚暘新媒體」因利益糾紛鬧翻，引起網路關注。對此，館長也在直播中爆料，早在兩個月前送東西給波特王時，對方不僅沒收到，反而是被經紀公司拿去用，直呼「我就覺得有點誇張」。

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館長在4日直播時提到波特王的事情，他表示，兩個月前其實有送一些商品，包括魚油等等吃的喝的用的，但波特王說他沒收到，「後來才知道，被他們經紀公司拿去用了，我就覺得有點誇張！」明明上面清楚寫波特王，「那為甚麼會，你一個經紀公司拿我給藝人的東西要幹什麼？」後來就再請助理小宇再送一份過去。

館長推測，「我是覺得，他經紀公司跟他，應該本來就有一些問題，但是到底是什麼樣？我無法決斷…只是依照上次送東西的經驗，我是覺得有點怪，相處模式有點怪。」同時也透露，有請助理和波特王聯絡，希望對方來節目上講給社會大眾了解，「如果他願意啦，那到時候再說」

▲波特王之前的百萬粉絲頁消失，自行開立新粉專。（圖／波特王臉書）
▲波特王拍片反擊，前東家說謊、帶風向等等。（圖／波特王臉書）
還原整起經過，波特王2日透過YT頻道透露，已離開原經紀公司「聚暘新媒體國際股份有限公司」，百萬臉書粉專也被拔除管理權限。怎料，前東家3日發出10點聲明，強調是波特王自行要求移除管理權限，斥責波特王被養成英雄主義和大哥心態。

波特王立刻截圖對話並回嗆前東家「帶風向」、「加油添醋」等等來討拍，。4日波特王又被網友爆料，早就搶先申請註冊「波特王」商標，而前東家完全不知情，質疑是導火線之一。9日波特王就在YT拍片反擊前東家，並一次講解來龍去脈，強調前公司積欠款項、限制拍片數量以及臉書發文，甚至直接刪掉文章等等。

10日前東家老闆Mars火星叔叔則祭出15聲明反擊，強調要讓整個事件「回歸司法」，痛批是波特王帶風向、大頭症等等，一切都是公司一手打造。波特王當天也立刻回擊「前東家到現在還要做球給我殺，這我也是沒辦法。」並表示自己「會再次拿證據證明一切的。你要說謊扣我帽子沒關係，但你要記得這是你選的路。之後別怪我～」雙方撤底撕破臉，引發網友討論。（編輯：詹鎰睿）

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