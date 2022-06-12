波特王禮物「被前公司拿走」！館長爆內幕：我就覺得誇張

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館長推測，「我是覺得，他經紀公司跟他，應該本來就有一些問題，但是到底是什麼樣？我無法決斷…只是依照上次送東西的經驗，我是覺得有點怪，相處模式有點怪。」同時也透露，有請助理和波特王聯絡，希望對方來節目上講給社會大眾了解，「如果他願意啦，那到時候再說」。
還原整起經過，波特王2日透過YT頻道透露，已離開原經紀公司「聚暘新媒體國際股份有限公司」，百萬臉書粉專也被拔除管理權限。怎料，前東家3日發出10點聲明，強調是波特王自行要求移除管理權限，斥責波特王被養成英雄主義和大哥心態。
波特王立刻截圖對話並回嗆前東家「帶風向」、「加油添醋」等等來討拍，。4日波特王又被網友爆料，早就搶先申請註冊「波特王」商標，而前東家完全不知情，質疑是導火線之一。9日波特王就在YT拍片反擊前東家，並一次講解來龍去脈，強調前公司積欠款項、限制拍片數量以及臉書發文，甚至直接刪掉文章等等。
10日前東家老闆Mars火星叔叔則祭出15聲明反擊，強調要讓整個事件「回歸司法」，痛批是波特王帶風向、大頭症等等，一切都是公司一手打造。波特王當天也立刻回擊「前東家到現在還要做球給我殺，這我也是沒辦法。」並表示自己「會再次拿證據證明一切的。你要說謊扣我帽子沒關係，但你要記得這是你選的路。之後別怪我～」雙方撤底撕破臉，引發網友討論。（編輯：詹鎰睿）