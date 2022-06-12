面試官「拿一把鋤頭」藏考題？眾人全傻眼 他神反應錄取
求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉，因此從進公司甚至到結束，每一刻都必須注意自己的言行舉止以及應答，而有公司除了會問特殊的問題之外，獨特考試內容也是要了解求職者的心態。近日，大陸一名網友去求職時，結果人資竟然拿出「鋤頭」，讓面試者全部傻眼，不過最後他卻成功通過考驗錄取工作，引起話題。
據《每日頭條》報導，一名成都的網友在短影片的平台發文求助，表示去面試時，一共有30多人，所有面試者被分為3組，該面試要通過三個環節進行考核，第一階段是在會議室一起面試，HR會根據履歷以及專業能力提問。
但到第二階段時就尷尬了！人資將他們全部帶到樓下去，並且給每個人「一把鋤頭」，並告知大家每一組負責一塊地，小組成員輪流上去挖地，讓在場所有面試者超傻眼；最後一個環節則是回到會議室，讓面試者就挖地環節互相做出評價。如此詭異的面試，讓該名網友表示「當時覺得挺好笑，但在這種嚴肅的場合，完全不敢笑出聲音，也只能照做認真的挖」。
據悉，該間人資HR出面受訪時表示，這就是所謂的「環境面試法」，是一種把面試者置於比較特殊的環境，來去觀察面試者的應變能力以及適應能力，是有別於一般只在辦公室的面試方法，因此從這個方法來看「如果面試者不願意挖地，說明這個人適應能力不強，我們就會再三考慮是否用他，如果不願意下基層，那麼你做到高層也是虛的」，而該名網友也因為認真挖地，最終通過該間公司面試，成功錄取。（編輯：張嘉哲）