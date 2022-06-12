UNIQLO感謝祭超夯！他「下體全露」眾愣爆：難怪生意超好
近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO、NET、H&M等等，搶攻小資族以及學生的市場，而近日正迎來UNIQLO在舉辦「感謝祭」之時，不少人趕緊到現場搶便宜，收穫不少好看的服飾，給自己換新裝。不過，近日就有網友分享路過UNIQLO時，卻意外發現門口出現「亮點」，引發不少網友笑稱「開大招了，最後特價招客手法」，掀起話題。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，只見畫面中為UNIQLO的門口，旁邊還有標語寫著目前正在「感謝祭」活動的標示牌，不過仔細一看照片，前面兩位男性人型模特兒的服裝有些弔詭，右邊人形的模特兒上班身穿著咖啡色的上衣搭配橘黃色格紋襯衫沒問題，但下班身的褲子卻直接掉到腳邊，呈現一個「下體全露」的狀態，讓原PO忍不住下了圖片註解「優尼褲落」。
貼文一出，立刻吸引將近萬名網友按讚，不少人紛紛表示「我不知道UNIQLO現在感謝祭玩這麼大，下體全露招攬客人」、「感謝祭就是要脫沒錯」、「感謝祭的加碼活動」、「原來這才是正港感謝祭啊！XD」、「真的有夠好笑，真，感謝祭」、「唷！你褲落！這是UNIQLO店名來源啦！完整呈現」、「You ! 你！褲！落！完全解釋店名，太精闢了」、「感謝季最後開大招了，難怪最近生意很好呢XD」。
不過也有不少網友表示「應該是店員沒扣好才掉下來，但真的太好笑，搭配感謝祭的字眼效果十足」事實上，UNIQLO感謝祭還在如火如荼進中當中，活動從6月3日就開跑，一路到6月16日，從今天算起已經剩下最後四天，許多服飾都是下殺好幾個價格級距，可以說是小資族的日常治裝的最佳時機，熱愛UNIQLO的你可不要錯過囉！（編輯：張嘉哲）