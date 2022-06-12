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台灣冷凍水餃一哥是誰？內行都吃「這3包」：賣到嚇嚇叫

▲冷凍水餃對許多人來說是既方便又快速的料理，市面上的口味選擇也相當豐富。（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷凍水餃對許多人來說是既方便又快速的料理，市面上的口味選擇也相當豐富。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 17:46:272022-06-12 17:47:03

冷凍水餃對許多人來說是既方便又快速的料理，市面上的口味選擇也相當豐富，在各大超商、大賣場都能輕鬆買到，但在你心目中台灣最好吃的冷凍水餃是哪一間呢？就有網友討論「大家去大賣場買冷凍水餃都會買哪一包？」貼文引發廣大熱議，不少人紛紛獻上自己內心最強品牌。

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一名網友在PTT貼文指出「我俗稱自己為台北水餃王A.K.A水餃評論家，大學是水餃系畢業的，吃過水餃不計其數，尤其喜歡冷凍水餃，方便易買，什麼有名的灣仔碼頭、及第、台糖、奇美、龍鳳，甚至白冰冰的、標哥的我都吃過，對冷凍水餃的知識，我說第二沒人敢說第一，不過現在有資格讓我放在家的冷凍水較，只剩及第、台糖跟義美，大家去賣場都買哪一牌的冷凍水餃呢？

▲冷凍水餃。（圖/記者張嘉哲攝）
▲網友討論大賣場冷凍水餃最強王者，掀起廣大討論。（示意圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「台糖的好吃，用煎得更猛」、「唯一推標太郎」、「標哥的打拋豬不錯，但希望可以更辣一點」、「台糖我已經吃好幾年了，都只吃他們家的，用煎的超好吃」、「及第韭菜水餃皮光滑，折合處沒有皺摺，超好吃」、「唯一指名台糖水餃」、「我也喜歡義美跟台糖，不過還是不敵自己包的」、「我家都是去八方買一袋的回來煮」、「台糖超強的，及第我排第二」、「台糖，家裡只買台糖的水餃」、「推台糖，覺得蒸的方便好吃，重點不用多洗一個鍋子」、「只吃過義美，下次試試台糖好了」、「第一名台糖，及第也很夯，常去賣場看都賣到嚇嚇叫」。

綜合網友意見，多數人力推的冷凍水餃品牌第一名就是「台糖」，第二名則是「及第」，接著第三名為「標哥」，內行老饕透露台糖的水餃不僅是煮起來好吃，不論是蒸、煎的料理方式，也有一種頂級感，雖然價格不便宜，但口味大勝其他家，而根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》先前做過的數據調查，也可以發現「台糖水餃」聲量在冷凍水餃方面排名第一，因調味適宜、豐富的內餡受到老饕的愛戴。（編輯：張嘉哲）

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▲《Social Lab社群實驗室》先前調查網友最愛冷凍水餃，發現「台糖水餃」穩坐第一寶位。（圖/Social Lab社群實驗室提供）

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