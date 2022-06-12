《蠟筆小新》32年房貸快繳清了！網狂刷祝賀：還剩2個月
日本超人氣漫畫《蠟筆小新》，從1990年連載至今，陪伴過無數的小孩大人成長，幽默又逗趣的搞笑風格，人氣依舊不減。不過，最近就有網友PO文表示，野原家的32年房屋貸款將在今年8月全數繳完，也讓大家紛紛湧入祝賀。
臉書社團「爆廢公社」就有網友轉貼文章，「今年是野原家還清房貸的一年，因為1990年8月開始連載的時候，野原廣志告訴小新，家裡還有三十二年的房貸要還，還剩兩個月就還完了，恭喜。」也讓他不禁勸世「區區32年都熬過了」。
消息一出，大家紛紛祝賀，「恭喜廣志財富自由了」、「恭喜廣志」、「可喜可賀」、「時代的眼淚」、「廣志終於可以解脫了。」更有人笑虧，「小新留級也是留得很兇」、「32年過去，我已經變大叔，小新還在幼稚園」；不過也有人認真表示，「中間有爆炸，爆炸完的重建費用應該讓貸款又變長了」、「別傻了，他們房子炸掉重建過，房貸繼續扛」。
事實上，在蠟筆小新漫畫大約第395話左右，描述家裡突然各種損壞，就連瓦斯爐都沒有火，結果小新聽錯，一個不小心就點火造成家裡爆炸，讓野原廣志相當難過。所幸，在老婆美冴告知，其實他有偷偷存私房錢買火災保險，會全額賠償，而在重建期間，野原一家才搬進名叫「雞飛狗跳庄」（動畫版名為跨下痛公寓）的公寓。