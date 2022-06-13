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台大碩士妹子「求租附美照」遭網酸爆！釣本人高EQ回應了

▲一名台大碩士畢業的正妹女網友在臉書租屋社團發文求租並附上美照，豈料貼文一出卻遭網友酸爆。（示意圖／取自unsplash）
▲一名台大碩士畢業的正妹女網友在臉書租屋社團發文求租並附上美照，豈料貼文一出卻遭網友酸爆。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 07:10:132022-06-13 07:12:19

不少年輕人畢業後就留在台北打拼，不過要想找到一個價格合理且環境安全都合格的租屋處實在不容易；對此，就有一名台大碩士畢業的正妹女網友在臉書租屋社團發文求租，她與另一名輔大學士畢業生想合租，除了寫上租屋條件以外，也放上自己的自拍，豈料貼文一出就立刻掀起熱議，雖有人稱讚，但也有人質疑「為何要放照片」，也釣出本人高EQ回應了。

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該名正妹女網友在臉書社團《台北租屋、出租專屬社團》發求租文，與好友開出2萬五千元的租金想找雙北市的房子，格局為兩房一廳一衛，並貼出捷運路線圖，希望走路10分鐘以內能到達。

此外，她也列出額外需求，希望能有對外窗、隔音佳、有曬衣服的地方、4樓以下（或以上有電梯），「我們兩位都愛乾淨，不會拖欠房租，生活單純，不菸不酒，希望有好房源的房東可以私訊」。

▲一名台大碩士畢業的正妹女網友在臉書租屋社團發文求租並附上美照，豈料貼文一出也遭網友酸爆。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）
▲一名台大碩士畢業的正妹女網友在臉書租屋社團發文求租並附上美照，豈料貼文一出卻遭網友酸爆。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）
也因為她在文內也附上她與好友的美照，文章一出也立刻掀起熱議，「原po好正啊賞心悅目，祝福早日找到好的租屋處」、「太水了啦」；但也有網友質疑「現在這種附照片的趨勢真的不可取，要看本人租，見面就會看到了，難道看修過的照片有比較準嗎」、「我很好奇這樣真的會租到理想房子嗎」。對此，她也高EQ回應「您說的沒錯，但如果沒有附照片房東看不到我的文因為都被洗掉，甚至沒辦法見面看房子，您也沒辦法在這邊留言了，謝謝」。

她並無奈表示，現在租房不容易，當然會為了能找到好租屋處而努力，「不過說真的，每次找房都要這樣也是蠻累的，但我也是參考社團其他人的方法才選擇這樣做，如果讓您困擾我很抱歉」，並透露目前已找到理想房子，準備要去看房了。（編輯：郭佩蓉）

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