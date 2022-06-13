台大碩士妹子「求租附美照」遭網酸爆！釣本人高EQ回應了
不少年輕人畢業後就留在台北打拼，不過要想找到一個價格合理且環境安全都合格的租屋處實在不容易；對此，就有一名台大碩士畢業的正妹女網友在臉書租屋社團發文求租，她與另一名輔大學士畢業生想合租，除了寫上租屋條件以外，也放上自己的自拍，豈料貼文一出就立刻掀起熱議，雖有人稱讚，但也有人質疑「為何要放照片」，也釣出本人高EQ回應了。
該名正妹女網友在臉書社團《台北租屋、出租專屬社團》發求租文，與好友開出2萬五千元的租金想找雙北市的房子，格局為兩房一廳一衛，並貼出捷運路線圖，希望走路10分鐘以內能到達。
此外，她也列出額外需求，希望能有對外窗、隔音佳、有曬衣服的地方、4樓以下（或以上有電梯），「我們兩位都愛乾淨，不會拖欠房租，生活單純，不菸不酒，希望有好房源的房東可以私訊」。
也因為她在文內也附上她與好友的美照，文章一出也立刻掀起熱議，「原po好正啊賞心悅目，祝福早日找到好的租屋處」、「太水了啦」；但也有網友質疑「現在這種附照片的趨勢真的不可取，要看本人租，見面就會看到了，難道看修過的照片有比較準嗎」、「我很好奇這樣真的會租到理想房子嗎」。對此，她也高EQ回應「您說的沒錯，但如果沒有附照片房東看不到我的文因為都被洗掉，甚至沒辦法見面看房子，您也沒辦法在這邊留言了，謝謝」。
她並無奈表示，現在租房不容易，當然會為了能找到好租屋處而努力，「不過說真的，每次找房都要這樣也是蠻累的，但我也是參考社團其他人的方法才選擇這樣做，如果讓您困擾我很抱歉」，並透露目前已找到理想房子，準備要去看房了。（編輯：郭佩蓉）