TOYOTA曝光「台灣人開車5大NG行為」！恐怖禁忌竟只排第3
台灣駕照考取制度比起國外簡單不少，但這也使得馬路三寶越來越多，而這些馬路三寶也經常出現「NG駕駛行為」，對此，TOYOTA官方IG近日就發出「台灣人5大開車NG行為」，其中大禁忌「在車內吃臭豆腐」竟然只排第三，冠軍則為「手排車高檔位龜速行駛」，貼文一出，掀起熱議。
TOYOTA官方IG公布「開車NG行為排行榜」，其中冠軍是「手排車高檔位龜速行駛」，亞軍是「車子還在前進就換R檔（倒車）」、季軍則是「車內吃臭豆腐」，第四和第五名則是「忘記關大燈」和「忘記鎖車門」，最後，TOYOTA也表示「大燈比數學課本還更難被記住，不服來辯，以下開放留言你覺得開車最NG的行為」。
貼文一出，立刻掀起熱議，「在快車道龜速行駛」、「車內吃臭豆腐是大忌」、「快速或高速公路內車道開低於限速」、「開車窗抽菸手還掛在外面」、「夜晚忘記開大燈，後照鏡選配」、「開車門不先注意後方是否有來車」、「開車玩手機」。
不過，也有網友好奇冠軍「手排車高檔位龜速行駛」是什麼概念，因此在PTT發文詢問「因為小弟我沒開過手排車，好奇手排車高檔位低速行駛是什麼概念，理論上檔位高轉速低應該安靜又省油，為什麼反而榮登最大車廠官方認證的NG行為第一名，謝謝」。
對此，也有不少人回應，「高檔、高轉速度就不會龜，高檔龜速代表你的轉速還沒到就進檔，車子不僅沒力速度也上不去」、「高檔位低速行駛會熄火吧」、「第二點就各家原廠技師最會做的啊」、「5檔開40公里，這種敲擊聲會跑出來，記得對引擎很傷」、「高轉速的摩擦損耗，絕對比較高」、「還以為前3名會是沒事開遠燈、鬼切不打方向燈、內線龜車」。（編輯：郭佩蓉）