不是竹筒飯！她對半剖160cm生日禮物 網見內容全嗨翻了
相信大家都喜歡過生日，最開心的莫過於與親朋好友吃飯聚餐，或是收到各種的祝福與禮物。就有一名女網友表示自己生日時，老公送了她「160公分」的生日禮物，打開一看網友全嗨翻了！
這名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一組照片，表示自己生日快到了，老公不曉得要送什麼，加上疫情關係也不敢帶她到外面餐廳慶祝，便拿出自己珍藏的160公分竹子存錢筒，要她「任選一節」。而原PO透露，這個存錢筒是先生去竹材行買的，不僅分了很多節，中間也沒有打通，因此還在每一節鑿孔。
原PO還表示，這個竹子存錢筒是老公存了一年半左右才全部塞滿，不過當中竹子一度有裂開，因此還用紅色膠帶固定，而這次自己生日，老公霸氣地直接對半剖開，裡面完全塞滿硬幣與紙鈔，讓原PO也忍不住驚訝地表示：「50元有612個，其它10元紙鈔就不說囉」，還笑著補充：「小孩子才做選擇，我全部都要」。
網友看了照片都紛紛驚呼：「這才是存錢」、「傳說中的敲竹槓」、「自由之竹」、「這存錢筒也太帥了」、「想知道存錢筒哪買？存滿可以拿來養老了」、「好有創意喔哈哈哈」、「這下子要窮很難了」、「人生充滿著希望」、「這全部到底有多少呢？」、「大自然的銀行ATM」、「說真的，這樣一管存到滿感覺很爽」。（編輯：陳珮瑜）