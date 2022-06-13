祖先庇蔭？「公媽牌」手機殼曝光 網笑歪：攜帶式神主牌
差一點就要先燒香拜拜了！大部分的人都會替自己的手機購買手機殼，除了增添造型以外，還有防摔防撞的功能，不過這位民眾的手機殼也太奇葩！一名網友日前就展示前所未見的超狂手機保護殼，網友看了都忍不住笑歪表示：「攜帶式神主牌」。
這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一段影片，只見畫面中一名女子正在拿手機輸入訊息，不過她的手機殼卻非常吸睛，因為它的造型是「祖先牌位」！雖然可以一隻手輕鬆拿起，但是在操作時卻卡卡的，尤其需要按到手機邊緣的螢幕部分時，手指頭會被手機殼的厚度給影響觸控，讓拍攝影片的男子忍不住笑說：「有點難按」！
原PO分享這段影片時也逗趣地寫下：「比犀牛盾還要強的手機保護殼」，而網友看了都忍不住噴笑表示：「攜帶式神主牌」、「這下真的是移動神主牌了」、「進階版：祖先盾」、「公嬤盾」、「嘿siri，打給阿公」、「供奉起來都不奇怪」、「直接連線祖宗」、「祖先庇蔭，手機不會摔傷，電池免更換」。
另外也有人歪樓笑說：「一言不合，直接放照片，隨身出門就可以拜了」、「用這個自拍不就拍遺照？」、「接電話就像跟公媽聊天一樣」、「後面要墊銀紙，讓手機浮出一點才好按」、「在留遺言嗎」、「滑到相簿照片就真的好笑」、「這不是用按的，要用意念控制」、「視訊的時候，需要擺上鮮花、素果」。（編輯：陳珮瑜）