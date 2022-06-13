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「5星座女」婚後好事不斷！冠軍天生惹人愛　爽當少奶奶

▲塔羅牌艾菲爾老師透露「5星座女」婚後好事不斷，其中冠軍天生惹人疼愛，爽當少奶奶。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師透露「5星座女」婚後好事不斷，其中冠軍天生惹人疼愛，爽當少奶奶。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 11:43:48

妳結婚了嗎？塔羅牌艾菲爾老師透露「5星座女」婚後好事不斷，其中這位天生討人喜愛，爽當少奶奶，快揪家人朋友一起來看看吧！此外，老師也提醒，請同時參考太陽、上升和金星。

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▲塔羅牌艾菲爾老師透露「5星座女」婚後好事不斷，其中冠軍天生惹人疼愛，爽當少奶奶。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師透露「5星座女」婚後好事不斷，其中冠軍天生惹人疼愛，爽當少奶奶。（示意圖／取自pixabay）

第五名：雙子女

雙子女通常有著甜美丶聰明丶伶俐的外表，十分討人喜歡，雙子女從小就知道自己要的是什麽樣的生活，非常有主見，長大後更是處事圓滑，又能隨機應變，面對各形各色的人都能處之泰然，無論是公婆或是親友都被她整治得服服貼貼的，自然嫁入豪門後好事不斷的機率也是比較大的。

第四名：獅子女

獅子女是個愛面子的人，不允許自己是個邋遢沒品味的女生，尤其出門在外一定是用一副光鮮亮麗的模樣示人。而在生活中的獅子女，總是鞭策自己要獨立自主，別只想著要靠異性出頭天，但就是因為這種精神，讓一些富二代或是高富帥，深深地被她給吸引了，因此日後獅子女要好事不斷的機率，自然非常的高。

第三名：金牛女

金牛女給人的感覺是有一點慢熱，對於感情也不是很積極，看起來乖巧文靜的她，其實內心是很有想法的，金牛女不會為了一時的激情，而把務實的生活考量給拋諸腦後，也因為對每件事金牛女都能抱著實際的考量，讓自己在擇偶時，自然能選到一個可讓自己過著婚後好事不斷的好對象。

第二名：天秤女

天秤女與生俱來散發著一股嬌貴的千金氣息，舉手投足間也很優雅，由於天秤女的交際手腕十分高明，加上親切不做作的模樣，通常能夠贏得大多數人的好感，也特別容易吸引到有錢的老公。婚後老公也會常帶著天秤女出席各種場合，覺得面子十足，因此天秤女很適合做一個全職的少奶奶，天天參加一些社交之類的活動。

第一名：雙魚女

雙魚女生是一個敏感、善於觀察的女生，給人一種柔弱可愛的感覺，讓人想對她加倍憐惜。加上雙魚女本身的能力就很不錯，文的武的樣樣精通，而且在面對長輩時謙恭有禮，對待另一半溫柔體貼，天生就有一種討人喜歡的魅力，憑著這些魅力，當上好命少奶奶的雙魚女生可不少。


十二星座【婚後好事不斷】決勝心法

白羊「柔情似水」。金牛「務實安穩」

雙子「千變風情」。巨蟹「母愛爆發」

獅子「自信獨立」。處女「撒嬌賣萌」

天秤「親切優雅」。天蠍「嘴甜讚美」

射手「保持童心」。摩羯「精進廚藝」

水瓶「忠誠專一」。雙魚「溫柔體貼」

參考太陽、上升、金星。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】  
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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