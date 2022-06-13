門外撿到虎斑小貓！收編後怪怪的送檢驚：這隻不能隨便養
動物幼年時期都長得小巧可愛，但是也因為這樣容易造成誤會。中國一位民眾在自家附近發現一隻「小小虎斑貓」，覺得牠很可愛想帶回家收編，但是越看越覺得不對勁，通報後才驚覺這隻小貓的身份超級尊貴，可不能隨便亂養啊！
根據陸媒報導，住在吉林省長白山下的一戶人家，日前在住家附近撿到一隻小小虎斑貓，由於牠的模樣相當呆萌，附近也不見牠的手足或是母貓，居民擔心牠無法自己生存，便決定帶回家收編。但是越看越覺得小貓長得跟一般家貓好像有一點不同，保險起見只好先通報長白山自然保護管理中心，沒想到一經過確認，這才得知牠「真的不能隨便飼養」，因為牠可是中國的二級保護動物「豹貓（台灣稱作「石虎」）」啊！
由於這隻小豹貓（石虎）才出生大約一個月左右還在哺乳期，工作人員抵達現場時並沒有發現貓媽媽的蹤影，而豹貓寶寶有些虛弱萎靡又瑟瑟發抖，因此趕緊帶回中心檢查照顧。所幸以脫脂羊奶餵食後，小豹貓的精神與體力都逐漸恢復了，因此工作人員也決定將牠暫時留在這裡照顧，等到牠長大可以自主生活時，屆時就會將牠放回山林裡。
由於這種豹貓體型與家貓相似，過去在中國的分布十分廣泛，不過由於人類破壞其棲息地以及過度濫捕獵殺，因此目前已列為《中國瀕危動物紅皮書》等級「易危」的國家二級保護動物。事實上許多保育類動物的幼崽看起來就跟一般小狗小貓非常相似，先前《NOWnews》也曾報導過一篇「路邊撿到『落單小萌狗』！越看越怪送檢傻眼：這不能養」，而長白山的野生動物救護站就常常在夏季發生民眾誤撿各種保育類動物的個案。網友們看了都紛紛表示：「這也太可愛了吧，太犯規了」、「毛毛看起來好潦草，但是很想撸」、「乍看真的會以為是一般小貓咪」、「我不信，這就是中華田園小貓啊」、「這可不是貓喔…養這個好像犯法」，現在一起來看一段小豹貓的影片吧！（編輯：陳珮瑜）